On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Někteří se i nadále věnují svému koníčku. Jsou to hráči airsoftu, kteří jednou za týden obléknou maskáče a taktickou výstroj a vyrazí do lesa uvolnit napětí. „Celý týden jsme zavření doma. Já mám například home office, pracuji skoro celý den a na nákup do města jsem vyrazil pouze dvakrát, tak po 15 minutách. Karanténu poctivě dodržuji, ale doma mi to už leze na mozek, tak jsem vyrazil alespoň o víkendu do lesa vyvětrat si hlavu,“ vysvětluje příznivec airsoftu Roman Vaněček.

Steně tak to učinila parta osmi lidí i v sobotu 21. března. Tentokrát se sešli v lese nedaleko Štětí mimo veškeré turistické trasy. Nehrozilo proto, že zde potkají někoho na zdravotní procházce. Nasadili si zbraně, taktickou výstroj i ochranu obličeje v podobě masek nebo šátků. Ta je při hře v podstatě pokaždé povinná.

„Domluvíme si herní pravidla, zablbneme si a odpočineme si a pak vyrazíme zpět domů do izolace. Vím, že nám to pomůže přijít na jiné myšlenky,“ dodává Vaněček.

Po zahájení hry se jednotliví hráči rozeběhnou do lesa a sem tam je slyšet jen zvuk airsoftových zbraní. Celé klání zabere necelé dvě hodiny. Hráči se pak schází u svých aut zpocení, špinaví, ale evidentně uvolnění a s dobrou náladou. „Doma dám sprchu, půjdu ještě zkontrolovat prarodiče a případně jim skočím na nákup. Večer to pak vidím na film nebo nějakou hru,“ je spokojený další z hráčů Marek Novák.

Mnozí by mohli jejich jednání označit za nezodpovědné, oni sami to tak však nevnímají. „Do lesa se dopravujeme vlastními vozidly a při hře samotné ochranu obličeje používáme tak jako tak. Scházíme se na místech, kam lidé běžně nechodí a aktuálně v počtu menším, než je deset lidí. Navíc jsme při hře roztroušení po lese a blíže než na dva metry se k sobě málokdy dostaneme,“ tvrdí Novák a dodává, že například minulý víkend v neděli bylo na hradě Helfenburk u Úštěka v jednu chvíli skoro 80 lidí pohromadě a bez roušek.

Navíc se sami hráči chovají zodpovědně - pokud se někdo z nich necítí zdravotně úplně fit, na akci nevyráží. Nemusí jít zrovna o aktuální nákazu, ale i o obyčejné nachlazení. Což platí obecně pro akce po celý rok.

Co je Airsoft

Druh sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami ze zbraní poháněných stlačeným vzduchem, které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné. Airsoft se hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního po napodobování reálných policejních nebo vojenských jednotek při použití autentické výstroje a výcviku.

zdroj: Wikipedia.org