Asociace soukromého zemědělství ČR od 90. let zesílila, dnes sdružuje v 51 organizacích přes 7 500 členů, kteří hospodaří na 35 procentech zemědělské půdy. „Mezi naše hlavní cíle patří dosažení rovného přístupu k podpoře hospodaření mezi zemědělskými subjekty. Chceme jednat a nechceme živit jakoukoliv nenávist, historie se ale ráda opakuje, musíme být na pozoru a mladé generaci ji připomínat,“ sdělil její předseda.

Podobný osud potkal prarodiče Miroslav Mahela z Radešínské Svratky u Nového Města na Moravě. „Rodina se čtyřmi dětmi se sice musela přestěhovat jen v rámci okresu, ale přišla o všechno. Když odjížděla, zjistilo se, že nový domov je už obsazen, proto byla ubytována ve sklepě. Děda, poctivý a úspěšný hospodář, musel pracovat v družstvu jako poslední pohůnek. Otci se v 70. letech podařilo statek v zuboženém stavu koupit od státu zpět, pozemky nám byly po roce 1989 v restituci vráceny a od té době opět hospodaříme na svém. Máme s manželkou Annou tři děti a věříme, že budou v tradici pokračovat,“ sdělil Miroslav Mahel, který jako člen asociace vážil k odhalení pomníku cestu do Rovného dlouhou přes 250 kilometrů.

Rozhodnutí bylo tak „velkorysé“, že k usnadnění přestěhování do Podlesí nabídlo babičce druhý den, 24. října 1952 v 6 hodin ráno, přistavení dopravního prostředku,“ uvedl Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství, který v Kyškovicích pokračuje v hospodaření svých předků.

Příslušníci selských rodin museli ze dne na den opustit své statky, často byli přestěhováni do opuštěných pohraničních oblastí. „Sílu perzekuce dokládá dekret, který poslal MNV v Kyškovicích mé babičce, když její manžel už před tím skončil v uranových dolech. Výměrem z 23. října 1952 jí byl zrušen právní poměr k bytu v obci a současně ji uvědomil o přidělení náhradního bytu v Podlesí v okrese Šumperk. Dekret dále uvedl, že jelikož se jedná o hospodářství, na kterém má být zajištěna zemědělská výroba, ukládá se rodině vyklizení bytu v Kyškovicích do 24 hodin.

Děti ze selských rodin nemohly studovat, jejich rodiče mnohdy přišli o všechno včetně svobody a občanských práv, otcové putovali za neplnění kontingentů a protivení se nařízením do žalářů či uranových dolů, ze kterých se vraceli s podlomeným zdravím nebo v nich zahynuli.

