Jak moc omezili aktivisté chod lomu Vršany, když bylo rypadlo odstavené?

Mělo být odstavené jen na státní svátek, další den už jsme počítali s pokračováním provozu. Jde o skrývkový bagr, takže na těžbu uhlí neměla akce dopad. Spíš to naštvalo nás všechny, co pracujeme na šachtě.

Proč?

Protože osádky musely zůstat doma. Kvůli mladým holkám, které někdo živí, stará se o jejich pohodlí, aby měly co do pusy, na sebe a mohly se věnovat jen tomu, co je baví. A ty chybějící tři dny za nás nikdo z nich fakt neodmaká.

Aktivisté ale neobsadili rypadlo kvůli tomu, aby vás naštvali. Chtěli upozornit na to, že kapitalismus neumí čelit takovým hrozbám, jakými jsou znečištění ovzduší či změny klimatu.

Tomu rozumím, ale připadá mi to úplně absurdní. Holky, kterým určitě ještě nebylo ani třicet, budou nám padesátníkům vysvětlovat, že beztřídní společnost by byla pro přírodu a ovzduší příznivější? Nám, co pamatujeme komunisty a smradlavé žluté mlhy v Podkrušnohoří? A úplně nejvtipnější je, když někdo drží jednou rukou transparent namířený proti kapitalismu a druhou vyťukává přes mobil zprávy na sociální sítě.

Ale součástí polistopadových změn byl přece i požadavek na svobodu projevu.

Tu jim neberu, ať si dělají, co chtějí. Ale ať tím neomezují nikoho dalšího. Nikdo z nás si nemůže dovolit jen tak se na tři dny rozvalit někde na střeše a nic nedělat. Nám stojí práce, zatímco se mládež baví. Hlavně, že se vidí všude možně na internetu, to je pro ně důležitější a skutečné práce si neváží.

Policie už všechny aktivisty propustila a incident kvalifikovala jako přestupek, za který hrozí pokuta. Považujete to za adekvátní trest?

To ať posoudí policie. Ale kdyby tam nahoře byla moje holka, tak bych ji doma zapřáhnul, aby neměla čas překážet jiným v práci.

Myslíte si, že podobné protesty budou pokračovat?

To, že nás aktivisté nějakým způsobem nepřestanou obtěžovat, je možné. Přesvědčili jsme se o tom během jejich protestních Klimakempů. Stojí nás nemalé úsilí zabezpečit dobývací prostor, kam nikdo nepovolaný nemůže vstoupit, například z bezpečnostních důvodů.

Dají se doly nějak ochránit, třeba plotem a kamerami, aby se protestům zabránilo?

Plot a kamery nemůžou být všude, proto je dobývací prostor označen v souladu s legislativou a předpisy báňského úřadu. Navíc z chování aktivistů je jasné, že je plot nebo jiná překážka nezastaví. Když toto někdo poruší, někdo by měl hned konat.

Policie tedy měla aktivisty ze střechy hned sundat?

Nemohu komentovat policejní postup. Spíš chci upozornit na to, že by se mělo ctít právo. Není přece možné vstoupit na cizí pozemek a omezovat tam provoz. Každopádně by aktivisté měli uhradit vše, co způsobili.