Ulevilo se i lidem na zemi, kteří netrpělivě čekali, až mládež upřednostní zdraví před ideály. „Jsme rádi, že aktivisté ukončili svoji anarchii na rypadle, aniž se komukoli cokoli stalo,“ sdělila mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Firma ještě večer zahájila kontrolu stavu velkostroje. Chce také vyčíslit případné škody a zvážit další právní kroky. „Čím jsme ale znepokojeni, to je závěrečný vzkaz aktivistů na Twitteru: Spalme kapitalismus, ne uhlí,“ dodala mluvčí.

Ještě ráno a dopoledne to ale vypadalo, že aktivisté vydrží na bagru minimálně do Vánoc. „V noci mrzlo, nicméně nálada je stále skvělá a dál zůstáváme,“ vzkázali demonstranti světu po probuzení, kdy zveřejnili fotku, na které byli polonazí a na zádech měli napsáno „Uhlí patří pod zem!“.

Skupina, která se hlásí ke globálnímu antikapitalistickému hnutí za klimatickou spravedlnost, požadovala zastavení těžby a uzavření uhelných elektráren Počerady a Chvaletice.

Dobré ráno z Vršan. V noci mrzlo, nicméně nálada je stále skvělá a dál zůstáváme.



IT was freezing in the night so we woke up with ice on sleeping bags but mood is still amazing and we're starting third day on the digger. pic.twitter.com/fTZF2sqZqS