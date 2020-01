Uzavření oddělení znamená značné problémy pro záchrannou službu.

Nemocnice Rumburk. | Foto: Michal Šafus

Do Děčína, do České Lípy nebo až dokonce do Ústí nad Labem bude muset jezdit záchranná služba s pacienty, které postihne infarkt nebo dýchací problémy. V Lužické nemocnici v Rumburku totiž se začátkem února zavřou akutní příjem na interním oddělení. Poslední pacienty by mělo přijmout v pátek 31. ledna večer, od soboty 1. února pak bude tato část nemocnice uzavřená.