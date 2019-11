Ivo Rudický zasvětil svůj život skleněným nádobám a životu v nich. Ze záliby se časem stala obživa. Než v neděli ve dvě ráno vyrazil na ostravské fauna trhy, spal pouze hodinu a půl. Na jiné koníčky mu nezbývá čas. Akvaristy rozděluje na dvě skupiny – lidi, kteří si akvárium pořídí domů a zajímají je co nejbarevnější ryby, a fajnšmekry, kteří vyhledávají spíše vzácné kusy a „špeky“, jakými jsou třeba sladkovodní jehly.

Fauna trhy na Černé louce v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Sám je však kombinací obojího. Rybám a dalším tvorům za čtyřmi prosklenými stěnami věnuje veškerý svůj čas. „Doma dnes máme asi 160 akvárií, kde množíme ryby. Děláme to s manželkou sami a – přiznávám – někdy se stane, že to zkrátka nestíháme. Je to náročné,“ říká o svém koníčku, jemuž i s dalšími náležitostmi, které k jeho byznysu patří, věnuje vždy nejméně čtrnáct hodin denně. „A to včetně víkendů. Od ryb se v podstatě nehneme!“