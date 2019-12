Utéct z vězení, zachránit svět plný kouzel, vyvést Česko ze spárů agenta Bureše a ještě se přitom zábavnou formou lépe poznat se svými kolegy či utužit rodinné vztahy. Únikové hry nabízí netradiční formu zábavy a v Praze se během posledních dvou let staly doslova fenoménem. Jen server Tripadvisor prezentuje na devět desítek provozovatelů, z nichž řada z nich ve svých prostorách nabízí klidně i sedm různých her. Web Nowescape akutálně v Praze eviduje 106 únikových her a 14 outdoorových her.

Pravidla většiny her nebývají nijak složitá. Skupina dvou až šesti hráčů je uzavřena v místnosti a během vyhrazeného času musí splnit potřebné úkoly k tomu, aby se dostala ven. Pokud se jí to nepodaří, dostane se tým ze zajetí místnosti po uplynutí času. Časový limit bývá maximálně hodina a půl.

Zatímco některé hry jsou opravdu strašidelné, jiné jsou zaměřeny spíše na plnění nejrůznějších úkolů a rébusů, výjimkou není ani virtuální realita s 3D brýlemi. Řada her je inspirovaná příběhy z populárních filmů či počítačových her, jako například Úniková hra Indiana Jones, kde musí hráči zachránit archeologa před nebezpečím.

Příběhem Alenky v říši divů se pak inspiruje Wonderland od tvůrců The Chamber. Cílem této zbrusu nové hry není nikam uniknout, nýbrž nalézt tajemné krystaly a zachránit tím tak kouzelný svět plný divů. Hráče po celou dobu pozoruje osoba z týmu pořadatelů a promlouvá k nim hlasem kočky Šklíby. Kromě cenných rad umí také napomínat, pokud se hráči chystají podvádět nebo promluví sprostě. Tím je v uzamčené místnosti také zajištěna bezpečnost. Tvorba zabrala tvůrcům necelý rok.

„Tradičně nejtěžší bylo zajištění všech fyzických herních prvků tak, aby odolaly všetečným hráčům. Největší výzvou bylo ladění obtížnosti hádanek,“ vysvětluje Tomáš Kučva, majitel studia The Chamber. Zábavu si u ní užijí dospělí i děti. „Každý hráč nad hrou uvažuje jinak a tvůrce musí počítat s maximem eventualit. Nyní je u nás určitě více rodin s dětmi než striktně dospělých týmů,“ dodává Kučva. „Hry navíc přišly v době, kdy si lidé opět začínají uvědomovat nutnost reálného kontaktu a upouštějí od toho virtuálního. Jsou ideálním nástrojem, jak spojit mladou digitální duši se starou školou,“ dodává.

Zcela jiný koncept nabízejí například Hunter Games, které v Praze nabízejí až 12 her. Zaměřují se především na bojové hry venku, zpestřit se jim dá například i cesta vlakem z Prahy do Ostravy, kdy si může zahrát i padesát hráčů, kteří se rozdělí do několika týmů a využívají při tom aplikace na svých telefonech. „Nejsme klasická únikovka, pohybujete se různě po městě i mimo něj,“ říká spoluzakladatel platformy Hunter Games Luboš Němeček. „V Praze fungujeme od roku 2015, poslední dobou zaznamenáváme větší účast firem, které je kromě teambuildingů využívají jako doplněk pro školení a konference,“ dodává Němeček. Obliba her podle něj spočívá ve spojení fyzické i mentální aktivity.

Jiné hry reagují na společenské události, jako například satira Chyťte Bureše. Ta funguje na pražských Vinohradech od letošního dubna a vychází ze stejnojmenné deskové hry. Děj se odehrává v nedaleké budoucnosti, kterou ovládá diktát agenta Bureše v mlze svých lží. Cílem je najít dikátora v útrobách společnosti Agroführert a diktaturu v Česku svrhnout. „Byli u nás i někteří politici a odcházeli spokojeni,“ říká spoluautor hry Josef Dvořák.

„U nás je to specifické. Skupina může zažít netradiční zábavu. Když si cenu rozpočtete, vyjde to podobně jako lístek do kina. Je to zajímavý druh zábavy. Lidé si také prověří své schopnosti,“ říká Josef Dvořák. „Nejtěžší úkoly jsou takové, při kterých je nutná spolupráce hráčů mezi sebou,“ vysvětluje. Podle něj si jsou jednotlivé únikovky v jádru podobné. „Pro toho, kdo nikdy nehrál, může být zpočátku nezvyklé najet si na myšlenku únikových her,“ dodává.

Ceny se pohybují v rozmezí od 800 do 2000 korun. Většinou je nutná rezervace předem.

Výběr z únikových her v Praze

The Chamber

Staropramenná 12, Petrské náměstí 1186/1

otevřeno: 9:00 - 22:00, 11:00 - 23:00

V Praze nabízí 6 únikovek - Dům duchů, Wonderland, Útěk ze žaláře, Opus Magnum, Tajemství císaře, Dům duchů 2: Poltergeist

https://thechamber.cz/

Questerland

Manesova 54, otevřeno: 10:00 - 22:00

Nabízí několik her nejen pro fanoušky science fiction - Hvězdný element, Apokalypsa 2213, Únik z čarodějnické školy magie a kouzel, Nástrahy moriartyho fantoma.

https://questerland.cz/

RunAway

Parléřova 74/7, U Elektrárny 6

7 únikových her - např. Gulliverova cesta, Kryštof Kolumbus, Útěk z Guantánama

https://runaway.cz/

Elixir Mystery

Mostecká 9

10:30 - 22:00

Hráči jsou uvězněni v 16. století v žaláři a každou chvíli má začít poprava. Koncept v podzemí u Karlova mostu je založený na pravdivém pražském příběhu.

Maphia game

Mafiánský boss Don Katto velmi spoléhá na svého přítele Toma Grahama. Měli se spolu setkat u Toma v jeho tajném baru a dořešit obchod, ale Tom již týden na Donovi výzvy neodpovídá.

otevřeno: 10:30 - 22:00

Pernerova 391/10

https://www.unikovehryvpraze.cz/

Locked in Prague

otevřeno: 10:00 - 22:00

Husinecká 567/3

Operace Anthropoid inspirovaná atentátem na R. Heydricha a hra Insomnia o neutichajících hlasech z podzemí.

MindMaze

otevřeno: 10:30 - 22:00

Balbínova 32, Tyršova 9,

Sci-fi únikovky, například Galatic Pioneers - vlivem klimatických změn, válčení a přelidnění je Země zničená a lidstvo se ji chystá opustit. https://www.mindmaze.cz/

Endorfin

Otevřeno: 10:00 - 22:00

Záchrana z potápějící se lodi Titanic, Freddyho noční můra, dobrodružné Star Wars, strašidelné Saw či sebepoznání v Márnici. https://endorfin.cz/

Petrohradská 216/3

Getaway Prague - The real-life exit game

otevřeno: 11:00 - 23:00

Getaway Prague jsou 2 únikové hry umístěné v tajuplném prostředí krytu civilní obrany,

Blanická 9 https://www.gtwy.cz/

Praha hrou

Městské hry ve skrytých uličkách staré Prahy.

otevřeno: 10:00 - 22:00

Mělnická 12 https://www.prahahrou.cz/