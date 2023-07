Letiště v Jindřichově Hradci v sobotu 29. července zaplnili majitelé a majitelky vozů značky Alfa Romeo. Konal se tu historicky první jihočeský sraz milovníků těchto italských automobilů. Podle výkonu pak účastníci akce soutěžili na čas ve sprintu a slalomu v šesti kategoriích.

Alfa Romeo je láska. První jihočeský sraz italských vozidel se vydařil | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Setkání uspořádaly kluby Alfa Romeo jižní Čechy a Táborské Alfy Romeo. Pořadatelé napočítali na 55 registrovaných řidičů a řidiček se svými miláčky. „Závodíme ve sprintu na čtyři sta metrů a také v okruhovém slalomu. Jezdí se přímo na dráze letiště a vše měří elektronická časomíra,“ přibližuje Pavel Vrba z pořadatelského týmu.

Poprvé na jihu

Upozornil, že je jedná skutečně o první sraz vozů Alfa Romeo v rámci Jihočeského kraje. „Jde o úplně první sraz Alfa Romeo tady. Je také jediný, kde se jezdí sprinty. Jinak se konají pravidelně setkání na jiných místech po republice,“ podotýká.

Účastníci přijeli třeba z Moravy, Liberce, ale většina pocházela z jihu Čech. „Kategoricky závodníky dělíme podle výkonu, jsou tu čtrnáctky, devatenáctky obsah, dvoulitry a další,“ vysvětluje dále s tím, že celkem se závodí v šesti kategoriích. „V každé kategorii pak vyhlásíme první tři nejlepší,“ dodává Vrba.

Skutečný unikát

Mezi nejzajímavější auta, která dorazila, patřil skutečný skvost: červený veterán z roku 1971, jehož vlastníkem je 25letý Josef Vyhnálek z Borovan na Českobudějovicku. „Je to jedna trojka čtyřválec pěti kvalt šedesát tři kilowatt,“ popisuje parametry.

Vlastní ho asi rok. „Je to skutečně starý vůz, ale jezdí dobře. Vyjíždím s ním tak maximálně jednou za měsíc, třeba na výlet na Lipno. Není stavěný na běžný provoz,“ směje se.

Keramické trhy přilákaly tisíce lidí. Bechyně ale slaví celý rok

Koupil ho v dobrém stavu, ale dojet si pro něj musel do Německa. „Byli jsme pro něj ve Frankfurtu, dokoupil jsem si před měsícem v Milánu ještě ty chromované nárazníky,“ zmiňuje majitel krasavce.

„Když ho začali vyrábět v nějaké limitované sérii, tak léta letoucí tenkrát vyhrával rallye. Tak si to lidé oblíbili, do současnosti jich zůstalo jen pár,“ upozorňuje.

Malé plánské muzeum představuje řemesla. Převládali hostinští a rolníci

A proč zrovna Alfa Romeo? „Je to moje láska, jinou značku nechci. Já už jich měl tolik od 18 let, co mám řidičák,“ popisuje a ukazuje na řadu stojících vozů. „Všechno, co tu stojí, jsem snad už měl, kromě těch úplně nových,“ prozrazuje Josef Vyhnálek.

Všem zúčastněným nezpůsobila vrásky ani odpolední bouřka, závody si užili i díky zázemí a občerstvení, které měli na místě, navečer se konalo slavnostní vyhlášení. Ocenění se dočkal i nejhezčí vůz. Na přespání se potom přesouvali do kempu Orion v Roudné na Táborsku.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová