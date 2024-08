Do spanilé jízdy Prahou při festivalu All American Fest se v sobotu zapojilo zhruba 800 motorkářů především na motocyklech Harley Davidson, lidé ale mohli vidět i vespy a další skútry. Řadit se motorkáři začali už v ranních hodinách před pražským Výstavištěm. Cílem jízdy i celého festivalu bylo podle pořadatelů z Harley-Davidson Praha představit to nejlepší, co Amerika nabízí na ze zábavy, kultury, sportu, motocyklů, automobilů i gastronomie. Na jízdu dohlíželi policisté, větší dopravní komplikace ale nenastaly.

Jízda začala v 10:30 na Výstavišti, odkud motorkáři pokračovali na pražskou magistrálu, přes Nuselský most na Pražského povstání, sjeli na nábřeží a zpět na Výstaviště. Vyjížďka trvala přes hodinu. Někteří motorkáři při cestě pouštěli hlasitě hudbu. Podél téměř celé trasy byli fanoušci a přihlížející, ale také policie, která na akci dohlížela a zastavovala dopravu, aby průvod mohl projet městem.

Podle informací, které ČTK sdělilo tiskové oddělení policie, žádné komplikace v průběhu jízdy nebyly, zdržení aut a veřejné dopravy dosahovalo několika minut a doprava byla obnovena hned poté, co motorkáři projeli.

Mezi 800 účastníky byli nejen Češi, ale i zahraniční nadšenci. „Nejčastěji přijíždí motorkáři ze Slovenska, potom Němci, Rakušáci, Poláci, ale jsou tady i Italové, seveřani, je tady vlastně celá Evropa,“ řekl ČTK pořadatel Jaroslav Vavřina a dodal, že podobné spanilé jízdy se konají při každé větší motorkářské akci po celé Evropě. „Cílem je si to užít a trochu se i předvést,“ sdělil.

Ze spanilé jízdy Prahou na motocyklech Harley Davidson při festivalu All American Fest. | Video: Deník/Radek Cihla

Ve spanilé jízdě mohli lidé vidět nejen motocykly Harley Davidson. „Zveme léta jezdce všech značek, říká se o nás, že jsme nafoukaní harleyáři a nikoho mezi sebe nechceme, tak to se snažíme popřít a daří se to. Jede tady všechno až po vespy,“ uvedl Vavřina.

Festival potrvá do neděle

Vyjížďka je součástí 12. ročníku All American festivalu (dříve Prague Harley Days), který začal v pátek 30. srpna a potrvá do neděle 1. srpna. Návštěvníkům nabídne čtyři akce, a sice Prague Harley Days, Smoke & Fire food festival, open-air FMX Gladiator Games a Road 66 festival. Novinkou je festival jídla Smoke & Fire Food Fest. Součástí festivalu jsou i výstavy nových i starých amerických aut, promítání filmů nebo koncerty a ukázky amerických sportů.

Podle Vavřiny je v Praze tradice motocyklů Harley Davidson mimořádná, v Česku se nachází nejstarší oficiálně uznaný Harley Davidson klub na světě, který byl založený v roce 1928 jako Harley Club Praha. „Tradice přežívala i doby, kdy motorky nebyly úplně populární a neprodávaly se, a to díky lidem, kteří to mají tak strašně rádi, že byli schopní ty motorky rozebrat a schovat za války a nějak se vymezit i za doby, kdy to nebylo populární,“ uvedl.

Organizátorem akce je pak zastoupení Harley-Davidson Praha, jedná se o nejstaršího prodejce značky v ČR a zároveň jedno z pěti oficiálních v celém Česku.