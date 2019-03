Známý architekt a humorista David Vávra, kterého proslavily lekce němčiny v satirickém pořadu Česká soda s názvem Alles Gute či televizní série Šumná města, bude radit Praze ohledně podoby budoucích stanic připravované linky metra D. Magistrát plánuje vyhlásit výtvarnou soutěž pro každou stanici. Vávra by v roli konzultanta měl vytvořit jednotící motiv celé trasy.

Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) chce otevřít první úsek metra D do konce roku 2027. Stavba by měla začít už letos v létě. Nyní se Praha dohaduje s vlastníky pozemků. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) na facebookové stránce napsal, že projekt převzal ve fázi, kdy už není možné zasáhnout do architektonického zpracování stanic, aniž by se zbrzdila realizace.