Cukrářka učí na Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně, s darem pro královnu jí pomáhala dcera a žačka.

„Myslím si, že královna musela k dopisu dát nějaký podnět. Mám z toho velkou památku na celý život,“ uvedla Londová, která již dříve poslala perníkové dary dalším členům britské královské rodiny, Williamovi a Kate u příležitosti jejich svatby i ke křtinám jejich dětí George a Charlotte.

Nejnáročnější práce

K Británii má Londová dlouhodobě blízký vztah, byla tam například i na jazykové stáži. Své výtvory pro královskou rodinu řadí cukrářka, která získala zlatou medaili z mistrovství světa i gastronomické olympiády, k nejhodnotnějším, zejména perníkový dort pro královnu.

Perníkový dort k 90. narozeninám britské královny Alžběty II.Zdroj: DENÍK/Jan Karásek

„Dar pro královnu byl asi nejvroucnější, byla to promyšlená práce, nejnáročnější, mimořádná,“ uvedla Londová. Nad výtvorem pro královnu tehdy přemýšlela rok. Zejména zdobení perníku, při kterém se vytváří jemné a husté linie a různé ozdoby, vyžaduje velkou trpělivost.

Čtvrteční skon královny byl pro Londovou šok. „Nemohla jsem z toho ani spát,“ uvedla cukrářka. Zvažuje nyní, že by vytvořila dílo ke korunovaci nového krále. „Ale musel by to být dlouhý proces přemýšlení, pokusím se o to,“ uvedla Londová.