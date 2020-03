Alzheimer Home stěhuje zaměstnance do karavanů. Budou blíž klientům

Obvykle touto dobou by si lidé zamlouvali karavany na prázdniny, prodejci a půjčovny by tak tak stíhali vyřizovat objednávky. Jenže člověk míní a Covid-19 mění. Karavany a obytné přívěsy stojí bezúčelně na dvorech a v garážích a poslední, na co mají lidé myšlenky jsou dovolené. A tak se zrodil nápad poskytnout karavany dočasně těm, kteří je potřebují, například domovům pro seniory.

Alzheimer Home začal pro své zaměstnance budovat 29. března v Praze karavanové vesničky, aby co nejvíce zamezil šíření koronaviru. | Foto: Deník / Martin Divíšek