Přímo na ledové ploše totiž vznikají reklamní záběry pro jednu z amerických pojišťoven. Výsledek bude k vidění patrně spíše jen v zahraničí a světlo světa spatří zhruba za měsíc.

Jak se podařilo zjistit, ve Slaném natáčí Američané záběry zinscenované ledové show ve stylu Walta Disneye. Radek Hlavatý, jednatel společnosti Víceúčelová sportovní hala (VSH) Slaný řekl, že filmaři sami oslovili Slaňáky a zdejší stadion byl vybrán pro natáčení ze sedmi zimáků v republice.

„Díky tomu, že halu i parkoviště pronajmeme štábu na pět dnů, podaří se nám získat finanční částku, jakou běžně vyděláme za dva měsíce. Což je v řádech stovek tisíc korun,“ potvrdil Hlavatý.

Natáčení do zápasů nezasahuje

Natáčecí dny nezasahují podle něj do důležitých utkání a dle potřeby se hokejové turnaje přesunuly tak, aby si dokázali co nejlépe vyhovět sportovci i filmaři. „V pátek už by mělo být, dle smlouvy, vše natočené a začnou první tréninky před víkendovými zápasy,“ dodal jednatel.

Před časem se natáčel ve Slaném na ledě jeden díl seriálu Pustina televize HBO, před dvěma lety jiná menší reklama a v srpnu 2013 se po slánském zimním stadionu proháněl pro účely natáčení reklamy pro renomovanou sportovní značku i slavný hokejista Alexandr Ovečkin.