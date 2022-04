Americká základna v Mošnově? Primátor Ostravy Macura: Základ je odborná analýza

Pro někoho výstřel do tmy, pro jiného s ohledem na blížící se cestu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) do Spojených států amerických zaznamenání hodné téma. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se v nedělním diskuzním pořadu na Primě nechal slyšet, že americké vojenské letiště by si dokázal představit v Mošnově či Přerově.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na snímku posádka C-5M Super Galaxy v Ostravě na Dnech NATO. Americký dopravní letoun umožňuje přepravu až 130 tun nákladu. Umožňuje transport například několika bojových vrtulníků, tanků, či jiných vojenských strojů současně. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Ale předbíháme, vůbec jsme se o tom ještě nezačali bavit,“ obratem uklidňoval Jurečka. Takový krok by ostatně musely schválit obě komory parlamentu a nutná by byla i důkladná analýza a společenská diskuze. O tom jsou přesvědčeni i ostravští politici. „Můj dlouhodobý politický i občanský postoj je takový, že jednoznačně podporuji potřebu posilování obranyschopnosti naší republiky a v rámci toho pak především návrat České armády na letiště v Ostravě-Mošnově,“ řekl Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura s tím, že pokud bude pro zvýšení bezpečnosti země a celé aliance NATO přínosné vybudování i vojenské základny USA v této lokalitě, mělo by to vyplynout z odborné vojensko-bezpečnostní analýzy. Zřízení americké základny v Česku je zbytečné, řekl Babiš. Byl by pro referendum Pokud by odborná analýza tuto potřebu podpořila, je i primátor Ostravy připraven tuto myšlenku aktivně podpořit. „Nikoliv jako výstup z kongresu ODS nebo mediálního vyjádření některého z politiků,“ vzpomněl Macura i dva roky starou myšlenku europoslance Alexandra Vondry na obdobném pořadu v České televizi. „V takovém případě však bude důležité věnovat potřebné úsilí a čas na vysvětlení takového záměru veřejnosti. Rozhodně není na místě, s ohledem na historické zkušenosti naší země, ostrakizování nebo zesměšňování lidí, kteří mají na věc jiný názor,“ nabádá k opatrnosti a uvědomění si vážnosti tématu. Televizní diskuze nestačí Než, a zda vůbec, se téma dostane na pořad dne oficiální cestou, nikoli pouze v rámci diskuzního televizního pořadu, nechtějí jej obšírněji komentovat ani starostové okolních obcí. „Jsem zvyklý hodnotit věci na základě informací, které k tomu nyní nemám. Nevím, jaká je představa, co by to případně obnášelo. Každopádně při zvýšeném provozu nám nad hlavami letadla létají často a hlavně velké vojenské letouny je slyšet, což pro lidi není příjemné,“ uvedl Pavel Bochnia, starosta jedné z Mošnovu nejbližších ostravských městských částí – Polanky nad Odrou. Americká základna v Česku? V úvahu přichází Přerov či Mošnov, míní Jurečka Uvědomuje si, že možné zřízení základny může mít i bezpečnostní a ekonomický vliv, proto rovněž vybízí k nutnosti vyhodnocení otázky kompetentní skupinou. „Americká základna na území ČR je otevřená otázka do budoucnosti i vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě. Zatím však není na stole konkrétní plán nebo žádost ze strany Spojených států, proto se v tuto chvíli nejedná o konkrétních lokalitách,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva obrany Jana Zechmeisterová s tím, že Česká republika však vítá obnovený zvýšený zájem Spojených států o posílení východního křídla NATO. Ministryně obrany Jana Černochová podle ní na návštěvě v USA potvrdí zájem ČR jednat s USA o Dohodě o obranné spolupráci.