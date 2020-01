V Česku by měla stát americká základna. A příhodný je pro ni Moravskoslezský kraj. Tak uvažoval před televizními kamerami občanský demokrat Alexandr Vondra.

„Region bude mít velké problémy s restrukturalizací a dekarbonizací. Přinese to zavírání závodů, propouštění lidí,“ řekl politik, jemuž se ihned ve studiu dostalo studené sprchy.

„Garantuji vám jako politička KSČM a především matka a žena – jen to zkuste a popereme se stejně jako o ten americký radar v Brdech,“ nebrala si servítky europoslankyně Kateřina Konečná. „Nevím o tom, že by to bylo na stole. Tato debata není nutná,“ reagoval střízlivěji ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Jaký je názor místních politiků?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje (ANO)

„O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry.“

Petr Kajnar, lídr stranické kandidátky do krajských voleb (ČSSD)

„Rozvoj regionu nemůže stát na existenci vojenské základny. Vojáci přicházejí a odcházejí, ale bohatství založené na znalostech a vzdělání zůstává. Medicína, která je v silném ohrožení, je pro kraj důležitější než vojenská letadla. Také je naprosto zásadní připravit další průmyslové a technologické zóny, aby bylo možno nahradit ztrátu tisíců pracovních míst po zavírání závodů v OKD, Vítkovicích i Liberty (Nové huti). A tam přivedeme podniky s vysokou přidanou hodnotou, ať už vyrostou z garáží jako třeba IT firma Elcom ve vědecko-technologickém parku nebo tam přijdou jako softwarové Tieto, které zaměstnává dva tisíce lidí.“

Lukáš Černohorský, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (Piráti)





„Stavět americkou vojenskou základnu v Moravskoslezském kraji je nesmysl. Žádný významný ekonomický přínos to mít nebude, maximálně krátkodobý. Mám také podezření, že by pak vláda přítomnost vojáků USA použila jako záminku, proč neinvestovat do naší vlastní schopnosti bránit se, a nechala občany s falešným pocitem bezpečí.“

V loňském roce velvyslanec USA Stephen B. King a ostravský primátor Tomáš Macura podepsali memorandum o spolupráci mezi městem Ostrava a Velvyslanectvím USA v České republice. Pomůže rozvoji další spolupráce v oblasti kultury i vzdělání - více zde. Podívejte se také na fotogalerii z otevření níže.

Americké centrum v Ostravě:

Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje pro dopravu a chytrý region (ODS)

„Připravit Mošnov i pro vojenské využití je podle mě obrovská šance. Oprava dráhy, vznik dalších opravárenských dílen, posílení infrastruktury – to vše pomůže Mošnovu v oblasti civilního letectví a pomůže zmírnit v regionu následky útlumu uhlí a hutnictví. A strategická poloha Mošnova jako nejvýchodnějšího letiště je pro naši armádu i NATO výhodná, protože právě na východě je největší hrozba. A jen NATO nám zaručí, že můžeme žít bezpečně. A jakékoliv zpochybňování našeho členství vnímám osobně opravdu špatně. Proto myšlenku Alexandra Vondry vítám a věřím, že následná diskuze o ní bude přínosná.“

Tomáš Macura, primátor Ostravy (ANO)

„Omlouvám se, ale podobných anket se ze zásady nezúčastňuji. Děkuji za pochopení.“

Josef Babka, opoziční zastupitel Moravskoslezského kraje a města Ostravy (KSČM)

„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Se základnou USA v Mošnově zásadně nesouhlasím a věřím, že ani vlastník letiště, tedy Moravskoslezský kraj. Doufám, že Vondrův nápad nemá ani oporu ve Vládě ČR a dopadne jako s kauzou PROMOPRO, tedy absolutním fiaskem. Jeho návrh, drze motivovaný jako návrh, který má pomoci Ostravsku, byl po vystoupeni starosty Řeporyj na kongresu ODS druhým, který mě znechutil. KSČM, stejně jako u záměru výstavby radaru v Brdech, je zcela zásadně proti těmto záměrům, které by zhoršily bezpečnostní situaci naší aglomerace i České republiky, a věřím, že by ho odmítli i občané kraje v krajském referendu, které by KSČM iniciovala.“

Lukáš Semerák, opoziční zastupitel města Ostravy (Ostravak)

„Jsme komunální hnutí, které se aktivně zajímá o město Ostravu. K otázkám bezpečnosti a zahraniční politiky státu se proto nevyjadřujeme. Pan Vondra v jedné větě řekl, že by rád nejen základnu NATO na Ostravsku, ale také státní peníze na výstavbu koncertní síně v Praze. Nechť se o základně široce debatuje v parlamentu, peníze na koncertní síň však nám můžou poslat rovnou. Nepřekvapilo by mě, kdybychom ji postavili dříve než skončí politická diskuze.“