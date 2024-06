Milovnice zvířat Ivana Kadlecová z Jirkova na Chomutovsku tragicky přišla o svého psa. Jejího křížence krysaříka zakousl při útoku, ke kterému došlo na chodbě paneláku, americký bully. Incident se odehrál přímo před očima dcery Ivany Kadlecové, nyní jej vyšetřuje policie.

Rodinná tragédie se odehrála v době, kdy byla terénní pracovnice Ivana Kadlecová v práci. Její dcera se vydala s fenkou křížence krysaříka na procházku. Když se ale blížily k podlaží, na němž žije muž vlastnící dvojici psů plemene american bully, z otevřených dveří bytu se náhle vyřítila fena.

„Je to agresivní čuba. Jak nekdo v bytě otevřel dveře, bez váhání vyrazila a šla po mé čubince. Zakousla se jí do hrudníku,“ popsala Ivana Kadlecová.

Nerovný zápas prý po chvíli ukončil chovatel útočící feny, který mohutnému zvířeti tiskl krk, aby se probralo z tranzu a povolilo čelisti. Pro menší z obou fen však již bylo pozdě.

Když se paní Kadlecová dozvěděla o útoku, okamžitě se uvolnila z práce a psa odvezla k veterináři. Fenku se ale nepodařilo zachránit, během chirurgického zákroku zkolabovala a následně uhynula. Za veterinární péči a zpopelnění ostatků zvířete majitelka zaplatila 14 tisíc.

Fenka Lili, která zahynula po útoku plemene american bullyZdroj: se svolením Ivany Kadlecové

Ženu však drtí především ztráta rodinného mazlíčka: „Když přišly ostatky naší Lilinky domů poštou, byla jsem v háji. Ta bezmoc. Patřila k naší rodině. Vyrůstala vedle mojí dcery a běhala za ní, když jezdila na kole. Byla to taková klidná a úžasná fenečka.“

Čí je to vlastně chyba?

Údajně se nejedná o první útok sousedovy feny. Druhého psa rodiny Kadlecových, staforda, měla napadnout již letos v únoru. Výsledkem bylo pár kousanců, které se ale obešly bez zásahu veterináře. Od té doby ovšem Ivana Kadlecová nosí u sebe pepřový sprej.

„Ona za to nemůže. Je to jeho (majitele, pozn. red.) chyba. Nechává ji běhat bez košíku. Kvůli ‚machrům‘ jako je on, kteří mají potřebu si něco dokazovat tím, že si pořídí takového psa a pak na něj nestačí, trpí plemeno,“ říká o fence.

Paní Kadlecová se rozhodla, že celou záležitost bude dále řešit. Po sousedovi požaduje úhradu nákladů, podala také oznámení na policii. Ta potvrdila, že se případem zabývá. „Mohu potvrdit, že v souvislosti s úhynem psa, který měl být napaden jiným psem v Jirkově, jsme přijali dne 30. května oznámení,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Skutečnost, že se záležitost dostala až k rukám policie, majitele útočící feny zaskočila. „Vinu jsem přiznal, přestože dílem byla i na nich. Jejich pes nebyl na vodítku. Náklady uhradím,“ přislíbil třicátník. Svou fenu nepovažuje za nebezpečnou, dokonce s ní absolvoval výcvik: „Je ale dominantní, brání si své území, svého partnera. Všem fenkám chce dokázat, že je její, když je vedu oba.“

Po posledním incidentu proto přijal opatření. Psy venčí zvlášť. „Venku je vodíme na krátkém vodítku, a to nasazujeme ještě v bytě, než otevřeme dveře na chodbu,“ popsal. Košík svým psům nenasazuje, což ale neodporuje místní vyhlášce, pokud jsou na vodítku. V tomto ohledu změnu nechystá ani do budoucna, přestože připustil, že jeho fena napadla další psy.

Obě zvířata přitom venčí i jeho děti.