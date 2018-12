Ani příští Zlatý Ámos nejspíš z Vysočiny nebude. Školáci z vysočinských základních a středních škol, kteří mají osud ankety o nejoblíbenějších českého učitele v rukách, do pondělního poledne nikoho do 26. ročníku ankety nenominovali.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Šťastný Vladimír

Čas na podání nominace se krátí, uzávěrka je 31. prosince. Ve škole budou učitelé, žáci a studenti letos ale už jen do tohoto pátku, tedy do 21. prosince. Pravdou je, že většina přihlášek chodí pořadatelům každoročně právě v tomto týdnu.

Jiná zkušenost říká, že na Vysočině anketa v posledních letech ve školách příliš nerezonuje. Včera byla Vysočina jedním ze tří krajů, z nichž nepřišla do aktuálního ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky ani jedna nominace. Těmi dalšími regiony s nezájmem o zapojení do ankety byly Pardubický kraj a Liberecký kraj.

Přitom v některých dalších krajích se s nominacemi roztrhl pytel. Z Jihočeského kraje bylo přihlášeno už šest učitelů, ze Středočeského kraje to bylo pět nominovaných kantorů. Celkem bylo včera nominováno 27 učitelů. V posledních letech jich nakonec o titul Zlatý Ámos a s ním spojené zajímavé ceny i pocty usilovalo kolem padesáti.

Ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal nemá pro nezájem ze strany Vysočiny racionální vysvětlení. „Požádali jsme všechny kraje, aby anketu podpořily, ale hlavní slovo tady mají opravdu žáci. Když se k nominování svého oblíbeného učitele neodhodlají a přihlášku nepošlou, tak nominace nepřijde,“ zamyslel se nad důležitými okolnostmi pro účast v anketě Slávek Hrzal.

Na základě dosavadních nominací si všiml, že se aktivita ve školách proměnila. „V posledních letech chodilo hodně přihlášek ze Zlínského kraje a z Moravskoslezského kraje, kde je to letos zatím slabší. Naopak mě těší letošní zájem z Jihočeského kraje,“ doplnil postřehy ze zájmu o aktuální ročník ředitel Zlatého Ámose.

Přestože příprava pro podání nominace v jednotlivých školách a třídách, která vyústí v podání přihlášky do ankety, vyžaduje energii a čas, lze vše ještě do konce roku stihnout. „Hlavní je odeslat přihlášku s charakteristikou nominovaného učitele a připojit jeden příběh, který se tohoto učitele týká. Další požadavky se dají splnit ještě do poloviny ledna dodatečně, k doplnění přihlášky každoročně vyzýváme v souvislosti s řadou nominací,“ vzkázal ještě případným váhajícím školákům Slávek Vrzal.

Zlatý Ámos 2019

uzávěrka nominací - 31. prosince 2018

regionální kola - leden a únor 2019

semifinále - 6. března 2019

finále - 28. března 2019

Kantorský bál - 29. března 2019

další informace a pravidla jsou na www.zlatyamos.cz

Poslední výraznější stopu Vysočiny v anketě Zlatý Ámos zanechala černovická učitelka Alena Michálková, která před třemi roky ve 23. ročníku ankety postoupila do republikového finále a získala tituly Ámoska Vysočiny 2016 a Dětská Ámoska 2016. „Byla to velká a zajímavá zkušenost, dostala jsem se tehdy na místa, kam bych se jinak nedostala, třeba k prezidentovi na Pražský hrad, mám pořád spoustu zážitků a vzpomínek,“ zavzpomínala Alena Michálková.

Stejně tak si pamatuje, že jí i žákům, kteří ji nominovali, zabrala příprava na boje o titul nejoblíbenějšího učitele České republiky i nemálo času. „Příprava samozřejmě vyžadovala práci navíc, hodně času jí věnovali i někteří rodiče. Ale výsledkem byly i zlepšené vztahy, stálo to za to úsilí,“ dodala černovická učitelka.

Podle ní je škoda, že nemám následníky. „Kvalitní a oblíbení učitelé na školách jsou, nemyslím si, že bych byla v tomto směru nějak výjimečná,“ zdůraznila Alena Michálková. A ještě dodala, že vlastní nominace je pro kantory důležitější než úspěch v soutěži. Podobně mluví i ředitel Zlatého Ámose. „Myslím si, že největší odměnou pro každého učitele je už to, že ho žáci do Zlatého Ámose nominovali,“ poznamenal Slávek Hrzal.

V galerii Zlatých Ámosů Vysočina zastoupení má. V soutěžním ročníku 2005/2006 třináctý titul v pořadí získala učitelka ze Základní školy Krásovy domky Pelhřimov Ivana Krumplová.

O vítězi aktuálního 26. ročníku bude jasno 28. března příštího ročníku, kdy je na programu finálové klání. Příští Zlatý Ámos vystřídá na trůnu Davida Turka z České Kamenice, který se stal nejoblíbenějším českým učitelem v předešlém ročníku ankety.