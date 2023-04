Zvládla měsíce tvrdé dřiny a nyní se pyšní titulem z nejprestižnější kuchařské školy světa. Anna Jenčová ze severočeského Chomutova má nyní otevřené dveře do světa, rozhodla se ale, že raději nastartuje chuťové buňky českého průmyslového severu.

Anna Jenčová představuje základní výbavu studentů akademie Le Cordon Bleu | Video: Kamila Minaříková

Říká se, že s diplomem z téhle školy můžete zaklepat na dveře sebelepší restaurace kdekoli na světě a budete z ní odcházet jako její zaměstnanec. A přestože nabídky přišly i ze světových metropolí, Anna Jenčová, absolventka prestižní akademie Le Cordon Bleu v Londýně, se rozhodla zůstat doma – v severočeském Chomutově.

„Na akademii jsem šla proto, že vaření je moje životní vášeň. Ale nedělala jsem to kvůli zaměstnání v restauraci, rozhodla jsem se pro vlastní cestu. I proto jsem vystudovala obor Plant-Based Culinary Arts, tedy zážitkovou rostlinnou gastronomii, sama jsem totiž vegankou. Vím, že s masem bych to měla svým způsobem lehčí, ale nechci z té cesty uhnout,“ vysvětluje Jenčová.

Zdeněk Pohlreich: Tradiční česká kuchyně to bude mít hodně složité

K vytouženému titulu se musela doslova prokrájet, prosmažit, provařit, proposlouchat i propsat. Akademie Le Cordon Bleu je hodnocená jako nejlepší gastronomická škola světa. A tomu odpovídá i tvrdost kuchařského výcviku, který v případě Anny Jenčové trval tři měsíce.

„Běžných bylo klidně i deset hodin denně na place. Nešlo jen o samotné vaření, velký důraz se klade na teoretické studium, hygienu a sanaci provozu. Teorie je možná ještě náročnější než praxe. Jde o takzvanou demonstraci, kdy kuchař-lektor ukazuje recept a vy si musíte krok po kroku psát poznámky a následně recept do co největšího detailu zduplikovat,“ popisuje podmínky na akademii.

Tvrdá disciplína

Le Cordon Bleu vyžaduje po svých posluchačích disciplínu. A i když za vzdělání platí, žádné ústupky čekat nemohou. „Panuje tam přísná uniformní kázeň. Například vám nedovolí mít ani rtěnku, šperky, dokonce si musíte zalepovat náušnice, pokud nejdou vyndat. Lak na nehty je úplné tabu. Lektor se také nerozpakoval vyloučit z hodiny posluchače, kteří rušili,“ říká Jenčová.

Součástí výuky jsou i takzvané demonstrace, kdy posluchači podrobně zapisují každý krok kuchařského lektora. I proto jsou recepty plné poznámekZdroj: Deník/Kamila Minaříková

Nedostatečná docházka či nesplnění některých požadavků akademie přitom znamenají konec nadějí na zisk diplomu. Anna Jenčová byla úspěšná. Vytoužený diplom získala po složení závěrečných zkoušek, kdy musela s co nejmenším počtem chyb odprezentovat jí vymyšlený a uvařený recept.

Českých absolventů je jako šafránu

Mimo Anny Jenčové je v České republice už jen pár lidí, konkrétně žen, které si diplom z akademie odnesly. První Češkou a držitelkou Grand Diplôme se v roce 2016 stala bývalá politička Kateřina Jacques. V roce 2021 se k ní připojila Kristína Nemčková, mimo jiné výherkyně oblíbené soutěže MasterChef.

Důvodů, proč se Češi vydávají na studia této akademie tak málo, je několik. „Bohužel ten problém začíná už v celém procesu našeho školství, kdy z něj vycházejí učňové bez hlubší znalosti angličtiny nebo francouzštiny. Jazyk je ale podmínkou pro přijetí na školu a její absolvování,“ míní popularizátor oboru gastronomie a zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk.

Nešvar české gastronomie? Okrádání lidí, říká první Čech s michelinskou hvězdou

Další problémem jsou peníze. Posluchači si platí nejen školné, ale i dopravu a bydlení. Kurz na Grand Diplôme přitom trvá celý rok. Posledním limitem je samotné vnímání školy, která i přes svojí světovou prestiž leží v Česku stále na okraji zájmu. „Stále nám tu chybí širší rozhled v gastronomii i chuť doplňovat si vzdělání. Častý je názor, proč něco takového absolvovat, když už jednu školu vystudovanou mám, tady doma. Ale blýská se na lepší časy,“ doplňuje Vaněk.

Kulinářské nebe na severu Čech

Anna Jenčová si vystudováním akademie splnila životní sen. Původním povoláním letuška, která se léta věnuje oboru wellness, je už na severu Čech dobře známá. Před patnácti lety se stala trenérkou, ale výživa jí byla vždy bližší a tak se začala vzdělávat i v tomto oboru. Protože je ale gurmán, rozhodla se, že zdravou stravu přenese do dobrého jídla. A tak před pár lety rozjela snídaňový stánek Startair na Severočeských farmářských trzích. Od té doby nabízí zákazníkům kombinaci slaností i sladkostí, ale nyní už jen na zakázku.

Mistr kuchař vařil prezidentům i králi. Jídlo musí mít smysl, říká Václav Šmerda

Poznatky, které získala na akademii, na trzích uplatňovat nechce. Cestu k zákazníkům se rozhodla najít jinak a tak začíná od podlahy znovu. I s vědomím, že ve strukturálně postiženém regionu, kterým Chomutovsko a celý Ústecký kraj jsou, bude obtížné najít klientelu.

„Ráda bych, aby se i u nás na severu vytvořila komunita lidí, která si bude jídlo užívat a získám ji pro gurmetská a jiná setkání. Kdy já něco navařím, ochutnáme dobré víno a hlavně to nebude sešněrované, budeme se přátelsky bavit, budovat komunitu a užívat si jídlo a pití jako zážitek. Líbilo by se mi mít víkendovou zážitkovou restauraci, přemýšlím také o sdílené kuchyni, na kterou by navazovaly třeba kurzy vaření. Vše už mám do detailu vymyšlené. Moc by se mi líbilo mít kurzy i pro děti, protože věřím, že přes vzdělání nejmladší generace se vztah Čechů k jídlu změní a začnou ho víc vnímat i jako požitek a také se více zaměří na nutriční stránku, což by bylo skvělé,“ prozrazuje plány Jenčová.