ANO v Českém Těšíně vytáhlo předvolební bannery. Bez povolení

/FOTOGALERIE/ Předvolební faux pas má za sebou hnutí ANO v Českém Těšíně. Jeho lídr do komunálních voleb a současný místostarosta Tomáš Pavelek nechal po městě bez povolení umístit předvolební bannery, na kterých byl vyobrazen on jako lídr kandidátky ANO v komunálních volbách, a pak také Zdeněk Matušek, jeden z kandidátů do Senátu za obvod 73 Frýdek-Místek.

Takto byly rozmístěny nepovolené předvolební bannery hnutí ANO v Českém Těšíně. Už byly odstraněny. | Foto: Deník/Tomáš Januszek