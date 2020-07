Rozpočet jejich kampaně do voleb bude jednoho a půl miliónu korun, to je trošku víc než minulé volby.

Zmírnit dopady pandemie

„Budeme mít víc než dosavadních 13 mandátů,“ věří lídr kandidátky František Konečný. Jako druhý kandiduje za stranu Libor Moravec, krajský předseda hnutí. Na pozici nahradil v dubnu minulého roku Radku Maxovou.

Zdroj: Deník/ Kristýna Motyčáková

Program do voleb chce jihočeské ANO zveřejnit na začátku září. Primárním bodem bude však podle Konečného řešení dopadů pandemie. „Dopady pocítíme teprve na podzim. To je věc, na kterou se musíme soustředit a hledat společné řešení," upřesňuje lídr kandidátky.

Musíme vyřešit letiště

„Chceme se soustředit na dopravu - budovat obchvaty obcí a opravovat silnice," uvádí další bod programu Konečný, který byl ještě do března minulého roku náměstkem českobudějovického primátora právě pro dopravu. Z funkce ho odvolali koaliční i straničtí kolegové kvůli nejasnostem ohledně přípravy nové sportovní haly. Velkým tématem, které budou muset zastupitelé řešit, bude podle něj jihočeské letiště.

Právě plánování letiště je podle Františka Konečného největším pochybením současných zastupitelů kraje. „Bylo velice nešťastné, že se začala stavět prvně hala a až pak se řešila dráha. Kdo trochu podniká, ví, že se první má stavět to, co vydělává. A to je dráha," vysvětluje. Podle něj by místo haly pro odbavení zpočátku stačily buňky.

Podobu kandidátky ovlivnila účast

Úspěšný kandidát z posledních krajských voleb, poslanec Roman Kubíček, však letos na seznamu chybí. „Dohodli jsme se na tom s kolegy. Měli jsme problémy při hlasování kvůli neúčasti poslanců ve sněmovně, když jsme měli schvalovat zákony," komentuje poslanec Kubíček. Podle něj je těžké skloubit práci v kraji a ve sněmovně. „Křehké koalice vyžadují účast," dodává.

Na třetí místo hnutí dosadilo zastupitelku Českého Krumlova Barboru Šiftovou, která je jednatelkou spolku Povltaví. Angažuje se na různých kulturních akcích a stála u zrodu krumlovských nočních prohlídek. Dalším jménem na kandidátce je husinecká starostka Ludmila Pánková.

Ze čtyřky na devítku

Nechybí ani místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížová, jejíž pozici otřes na tamní radnici nezasáhl. Nad ní, avšak o mnoho příček níže než minulé volby, je současný primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. Nachází se na devátém místě, minulé volby byl na čtvrtém. Příčka přímo pod ním patří jeho náměstkovi Petru Holickému. Na kandidátce ANO do krajských voleb je letos 55 jmen, mezi nimi osm nestraníků. Minulé krajské volby bylo nestraníků 16 z celkových 60 kandidátů.