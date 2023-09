/VIDEO, FOTOGALERIE/ Téměř čtyřicítka bláznivých, podomácku vyrobených vozítek, která byla poháněna vlastní silou a gravitací, se v sobotu 16. září proháněla pražským parkem Královka v rámci závodu Red Bull Káry.

Ze závodu originálních nemotorových vozítek Red Bull Káry. | Foto: Lukáš Wagneter Red Bull Media House

Týmům z celé republiky fandilo přes dvacet tisíc lidí. Ti zcela zaplnili prostor kolem speciální závodní tratě.

Pro úspěch nestačilo být nejrychlejší. Porota složená ze známých tváří bodovala rovněž kreativitu a show. Divákům se tak naskytl pohled na káry jako hot dog, pošťácké auto, postel na kolečkách, pojízdný hrozen, krtikára, banánový tryskáč, nebo řecké božstvo na antickém dórském sloupu. To Red Bull Káry 2023 ovládlo.

Jejich bezprostřední reakce po závodě naprosto vystihla charakter akce. „Rozhodně jsme nejeli pro výhru. Jsme tři kluci, co se přihlásili ze srandy, a to, že to vyšlo, je jen bonus. Prostě jsme dělali, co nás baví,“ popsali vítězové, čerství maturanti Jan Brabec, Robin Řádek a Filip Hladík.

Role porotců se ujali snowboardcrossařka Eva Adamczyková, biatlonistka Markéta Davidová, šermíř Alex Choupenitch, skateboardista David Luu, bavič Martin Mikyska, automobilový závodník Erik Cais, crossfiťačka Lucie Minářová nebo tvůrce podcastu U kulatého stolu Patrik Fiala.

„Red Bull Káry jsou naprosto fantastický koncept, je to legendární závod, hrozně jsem se těšila,” řekla Eva Adamczyková. A jak by vypadala její kára, kdyby byla v opačné roli? „Byl by to buď snowboard na kolečkách, ale to by asi byla moje smrt, nebo by byla ve tvaru koně,” pustila uzdu fantazii olympijská vítězka a mistryně světa.

Ze strahovského kopce prosvištěla i řada známých osobností, například Jakub Štáfek a Vašek Matějovský, moderátor a milovník extrému Nikos Mach nebo Tomáš Zástěra a Jakub “Koťák” Kotek.

Nevšední show si nenechala ujít ani čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Markéta Vondroušová. „Přijde mi to super, je to kreativní a přišlo hodně lidí. Já bych si postavila káru s tenisovými prvky.”

Red Bull Káry jsou původním globálním konceptem. Poprvé se přehlídka podomácku vyrobených vozítek bez motoru uskutečnila v Belgii v roce 2000. Jen o tři roky později dorazila show do Prahy. Poté ji hostil například Londýn, brazilská metropole Sao Paulo, zavítala také do Taiwanu, Ománu, Argentiny nebo do Kazachstánu. V roce 2015 v Nizozemí závod zahájil dvojnásobný mistr světa F1, tehdy začínající pilot Max Verstappen.