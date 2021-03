Důvod stavu je zřejmý, což dokresluje například situace v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Tam přicházejí na antigenní testy i lidé předem neobjednaní, protože v rezervačním systému je plno. Zájemci o testy se zkrátka snaží „vmáčknout“ mezi objednané, protože potřebují doložit negativní výsledek testu v práci. Proto se lidé hromadí v čekárnách i na schodišti.

Právě povinnost nechat otestovat své zaměstnance přilévá pověstný olej do ohně popisovaného stavu. Přitom firmy, což také připomíná ministerstvo zdravotnictví, mají testovat na pracovištích, protože u toho nutně nemusejí být zdravotníci. „Apeloval bych na zaměstnavatele, aby minimálně či vůbec nevyužívali veřejná testovací místa, ta jsou pro veřejnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Že to tak například v Benešově není, potvrzují četné stížnosti veřejnosti na to, že se v nemocnici u odběrového místa na antigenní testy zbytečně shromažďují lidé.

Přesto bylo včera možné objednat se na středu. Další březnové dny však byly obsazené a nejbližší další volný termín byl 7. dubna. Také proto vydala nemocnice prohlášení, v němž sdělila, že možnosti testovacího místa jsou omezené. „Testy jsou určeny jen pro veřejnost, nikoli pro firmy,“ upozornila nemocnice.

Mobilní odběrový tým

To si uvědomilo například vedení benešovské akciové společnosti Baest Machines & Structures, kde zaměstnance testují už od poloviny ledna. Ve spolupráci s nemocnicí se to odehrávalo nejprve právě tam. Logistická náročnost dopravy mezi dvěma místy na opačných koncích města – později i nařízení vlády o povinnosti testovat zaměstnance – tuto praktiku změnila.

„Do továrny přijíždí mobilní zdravotnický tým obecně prospěšné společnosti Ruah, který už od února odebírá vzorky našich zaměstnanců přímo na jejich pracovišti,“ potvrdil Deníku člen představenstva a generální ředitel společnosti František Kulovaný,.

Situaci v Benešově by navíc mělo zlepšit přestěhování odběrového místa antigenních testů z nevyhovujících prostor nemocnice do větších – přímo v centru města. Kvůli přestěhování odběrového místa dnes antigenní testování dočasně ustane a obnoví se v režii zdravotníků z nemocnice až zítra. To už budou k dispozici větší prostory baru Labyrint v Kulturním centru Karlov.

Na Kladensku je situace složitější. Tam si na termín odběru vzorků v testovacích centrech v Kladně i ve Slaném zájemci počkají bezmála dva týdny.

Přetížená odběrová místa



S přetížením odběrového místa se potýkají i zdravotníci v Čáslavi na Kutnohorsku. Místostarosta města Martin Horský z toho viní firmy. Termíny v březnu jsou už totiž zaplněné a objednat se nelze ani na duben. Proto by se situací měl pomoci mobilní testovací tým. Jeho práce už je schválená Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

„O službu mobilního týmu je zájem mezi firmami i našimi organizacemi, jako jsou mateřské školy nebo domov seniorů. Věříme, že dokáže uvolnit termíny v testovacím centru,“ přeje si čáslavský místostarosta s tím, že se město připravuje i na další zvýšení počtu mobilních týmů. To by mělo pomoci při plánovaných testech žáků.

„Chceme být připraveni na návrat našich dětí do škol. Počty dnů v testovacím centru prozatím navyšovat nebudeme,“ upozornil Horský.

V Nemocnici Kutná Hora se lze k antigenním testům objednat až na 3. dubna. Podle starosty Josefa Viktory má město dohodnuto s organizací Citylab zprovoznění druhého odběrového místa. „To by mělo zahájit svou činnost 15. března na parkovišti u zimního stadionu,“ upřesnil kutnohorský starosta.

V nedalekém Kolíně bylo možné včera dopoledne objevit ještě jeden volný termín na středu do odběrového místa v městském společenském domě. Nově otevřené místo v Husově ulici bere zatím bez objednání.

Antigenní testování v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici zahlcují zaměstnanci. Včera kolem poledne byl volný pondělní termín.

Všem doporučujeme navštívit místo u obchodního domu Olympia, kde jsou stále volná místa. V Mnichově Hradišti se můžete objednat na 22. března, v Benátkách nad Jizerou najdete okénko o den později.

V příbramské nemocnici termíny odběrů vzorků nejsou tak napjaté. Včera bylo možné najít místa už za 24 hodin. Volno bylo i na další dny. Nejspíše také proto, že tam jsou schopni otestovat až 200 lidí za den. To z odběrového místa v sedlčanském kině Josefa Suka hlásí přeplněno.

Povinné testování

Nárůsty počtu zájemců o analýzu zdraví prostřednictvím antigenních testů zaznamenali všichni bezprostředně po oznámení vlády o povinném testování zaměstnanců I na Berounsku. Přesto nebyl včera v hořovické nemocnici problém objednat se už na pondělí. „Na zvýšený zájem jsme byli připraveni, proto máme brzké volné termíny,“ pochlubila se mluvčí nemocnic v Berouně a Hořovicích Petra Horáková s dovětkem, že v samotném Berouně bývá větší provoz.

Volné jsou však už některé úterní termíny. A další dny nabízejí dostatek míst v rozmezí od půl desáté ráno do půl čtvrté odpoledne.

V Hořovicích se dá testovat od osmi hodin ráno a poslední test se provádí ve tři čtvrtě na sedm večer. Lidé, kteří tak nenajdou vhodný termín v Berouně, se mohou bez obav vydat právě tam.