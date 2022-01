"Jsem proti tomu, co se v současné době u nás děje. Akci nepořádá žádné politické hnutí, ale dohromady asi dvacet spolků. Já zastupuji aktivitu Dost. Jsem důchodce, ale nelíbí mi, kam naše společnost směřuje. Jen se podívejte na naše město - zrušily se vánoční trhy, všude je zavřeno, na řadu míst a akcí mohou jen očkovaní," říká Karlovarák.

Na dotaz, zda je očkován, odpovídá: "Ano, jsem očkován třeba proti tetanu. Odmítám ale nevyzkoušenou vakcínu, která není řádně otestována. Žádnou experimentální vakcínou proti covidu se očkovat nenechám. Funguje tak, že se i po její aplikaci mohou lidé nakazit a navíc se musí její aplikace opakovat. Nechápu tedy její smysl," komentuje očkování důchodce.

Kritizuje i fakt, že zatímco očkovaní můžou kamkoliv, neočkovaní nemohou do divadla, do kina, na hokej ani do bazénu. "Pokud člověk není očkovaný, nemůže nic. Kdejaký sekuriťák se základním vzděláním vás bez vakcíny odevšud vyhodí. Je to jako za druhé světové války, kdy se tu budovaly koncentráky pro Židy a ti, co měli židovskou hvězdu, měli také dveře zavřené stejně jako dnes neočkovaní. Kam toto spěje? Budou se i pro nás budovat koncentráky? V Austrálii už je zavedli. Ano, skutečně tam postavili koncentráky pro ty, kteří nejsou očkovaní," pokračuje karlovarský důchodce.

Součástí sobotní akce je i odpor proti zelené politice Evropské unie. Ta podle Minarského diktuje členským státům nesmysly hraničící s levičáckou politikou. "Zelená politika je destrukce. Diktuje nám věci, které jsou naprosto nesmyslné, jako že i pálení dřeva škodí životnímu prostředí. To se máme vrátit zpátky na stromy podle Evropské unie?" říká Minarský, který si je vědom toho, že sobotní protestní akce nic nezmění. "Chceme ale, aby se o nás vědělo. Po republice jsou nás tisíce. Když budeme každý sám, můžeme vypadat jako osamocení blázni. Takto se alespoň sejdeme. Chceme, aby se společnost už konečně probrala," dodává.