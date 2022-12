„Přišla rána, odletěl jsem mezi sudy. Pak už si nevybavuji nic, jen vrtulník,“ popisuje Skýpala, který byl tehdy letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Život jí změnila dopravní nehoda. Dívka ochrnula, naděje jí ale zůstala

Jeho synovi Toníkovi bylo v tu dobu pouhých devět měsíců, dceři Ingrid tři roky.

Při výbuchu utrpěl mnohočetné popáleniny a řadu dalších vážných zranění. Mimo jiné přišel o varlata. I kvůli tomu se později s matkou obou dětí rozešel.

Jeho zdravotní stav se zhoršuje

„Od té doby jsem sám. Stačí mi děti, o ty jsem se celý čas staral. Před dvěma měsíci si ale dceru musela vzít do péče její matka, já už se o obě děti vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu nedokážu postarat,“ říká muž.

Antonín Skýpala s dětmi Ingrid a Toníkem krátce po návratu z nemocnice v roce 2013.Zdroj: Se svolením A. Skýpaly

I když lékaři dělali, co mohli, do práce už se vrátit nemohl, je invalidním důchodcem. „Dnes ujdu maximálně sto metrů, pak mě začnou brnět nohy a jdu k zemi,“ povídá. Co bude dál, přijímá odevzdaně. „Nechávám to osudu, ostatně co mohu dělat jiného,“ uzavírá muž, jenž již brzy oslaví padesátku.