„Podle územního plánu je pochopitelně možné v areálu stavět,“ řekla starostka Benešova nad Černou Veronika Zemanová Korchová. „Vybudovat tam ubytovaní pro nevelké množství lidí není nic proti ničemu. Ta ubytovna tam doposud fungovala v klidu a nikoho její provoz neomezoval ani neobtěžoval. Tento developerský megalomanský projekt by byl ale velký zásah a všechny nás to naprosto zaskočilo. Nedovedu si představit, že by tam vznikly apartmány pro více než 190 lidí.“

V Černém Údolí není pro takovou zástavbu potřebná infrastruktura, navíc podle mínění milovníků Novohradska do krásné zachované přírody a krajiny nepatří.

„Velký problém představuje i silnice, která tam vede,“ zamýšlela se starostka. „Už teď je hodně zatížená tahači na svážení dřeva a lesní technikou, také tím, že se tudy jezdí na Hojnou a Dobrou Vodu. Investoři neměli ani dobře vyřešenou čistírnu odpadních vod. My děláme vše proto, abychom si chránili místní klid, naše životní prostředí a řeku Černou. Vedou tudy biokoridory, zasahuje tam Natura. Nikdo, včetně zastupitelů, jsme si nedovedli představit, jak by to tam fungovalo. Myslíme, že by se to do Novohradských hor ani nehodilo. Bojíme se developerů, kteří nemají k naší krajině vztah. Během covidu zájem lidí o Novohradky hodně vzrostl, ale my nechceme dopadnout jako Šumava a Lipno. Naše lesy jsou krásné, čisté, dobře se tu o ně staráme jako obec.“

Areál bývalé pohraniční stráže v Černém Údolí.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

O stažení projektu veřejnost informoval náměstek jihočeského hejtmana František Talíř. „Stažení záměru ze strany investora jednoznačně vítám,“ řekl. „Podporuji udržitelný cestovní ruch, který je v souladu s krajinou i s místními. A to tento záměr podle mého názoru rozhodně nesplňoval. Myslím si, že největším pokladem Novohradských hor je dnes klid a pokoj, který tam na návštěvníka doslova dýchne. Rozhodně by tam nemělo vzniknout nic megalomanského.“

Jedním z aktérů odporu, kteří začali bít na poplach, je Milan Koželuh, odborník na přírodu a historii Novohradských hor. „Od roku 1989 je jako nejvyšší hodnota krajiny a přírody Novohradských hor vnímána její neporušenost a relativní nezasaženost civilizací,“ uvádí mimo jiné ve svém otevřeném dopise. „Po celou dobu je takto vymezena i proti jinak podobné Šumavě, po celou dobu je orgány státní správy deklarováno, že právě toto je prvořadým zaměřením jejich činnosti vůči oblasti. Když byl v roce 2003 vyhlášen Přírodní park Novohradské hory, byl jeho vznik vysvětlován potřebou ochrany přírody a zamezení nežádoucích staveb,“ připomněl.

Černé Údolí tvoří stavení rozptýlená v krajině a několik bývalých sklářských domů podél silnice. Jeden z nich již 45 let obývá Bronislav Adelbauer. „Nechci, aby se tu něco velkého stavělo,“ řekl rozhodně. „Líbí se nám to tu tak, jak to je. Nechceme tu davy lidí jako na Šumavě a jinde.“ S tím souhlasil i obyvatel Benešova, který nechtěl jmenovat. „Chci, aby tady naše krásná příroda zůstala zachovaná. Už takhle je katastrofa, jak se všude staví.“

V ubytovně pohraniční roty, dnes Hotelu U Pralesa, momentálně panuje čilý pracovní ruch. Uvnitř se zřejmě odehrává rekonstrukce. Ubytování zde i nadále funguje, neboť některé pokoje jsou rozprodané soukromým vlastníkům. V bývalé rotě nyní podle sdělení u vchodu sídlí společnosti Agentura J. S. a Černé Údolí Development. Jejich jednatel Vladimír Burda odmítl cokoliv sdělovat.