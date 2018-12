Lidem v Moravskoslezském kraji bude od začátku nového roku pomáhat zachraňovat životy nová služba. Jak ve středu informovala mluvčí kraje Nikola Birklenová, nová mobilní aplikace využívá ochoty lidí, kteří chtějí díky svému vzdělání či proškolení pomoci v náhlých akutních situacích.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

„Systém pomoci na vyžádání“ zajistí potřebnou pomoc ještě před příjezdem záchranné služby.

„Je to vlastně velmi jednoduché. V současné době vidí operátoři záchranky databázi posádek zdravotnické služby a jejich rozmístění v regionu. Lze si to představit jako malé ikonky na mapě. Díky novému systému těch ikonek výrazně přibude. Ještě před příjezdem profesionálů bude moci potřebnému poskytnout zdravotní pomoc First responder, tedy registrovaný školený zachránce. Naštěstí jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotní být k dispozici a pomoci, ale zatím nevěděli komu ani kde,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.