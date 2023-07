V čem nová technologie pomůže provozu Aqualandu Moravia ? Je to velmi ekologické, tím pádem i ekonomické zařízení. Vysoce to šetří náklady celého akvaparku. Osmdesát procent vody, kterou nyní vypouštíme do kanalizace, budeme zpětně používat. Není to jen o tom, že šetříme vodu, ale i energii. Čím více vody ušetříme, tím méně jí musíme čerpat. Šetříme tak například i energie za čerpadla.

Jakou vodu akvapark využívá?

Jedna je z vodního díla Nové Mlýny, další z geotermálního vrtu Mušov. Ta má zhruba dvaačtyřicet stupňů Celsia a je čerpána ze zhruba 1450 metrů. Voda z Nových Mlýnů prochází úpravou a používáme ji hlavně na tobogány a atrakce. Voda z vrtu jde především do bazénů Romulus a Rémus. I do Neptunu. Geotermální vodou je napájený i celý wellness.

Podle propočtů byste měli ušetřit asi 250 kubíků vody denně. Kolik vlastně spotřebujete vody?

Je to v průměru kolem tří set kubíků vody za den. Záleží, jaká je návštěvnost. Musíme splnit hygienické limity. Na osobu musí být vyměněno padesát litrů venku, šedesát vevnitř za den. Je to ovlivněné počtem lidí a také ročním obdobím. Tedy jestli máme otevřený venkovní areál či nikoliv.

VIDEO: Zatopené lomy okolo Olomouce lákají na čistou vodu a romantiku

Potýkali jste se už s nedostatkem vody, ať už z Nových Mlýnů nebo z vrtu Mušov?

Ne. Máme státem dané limity, kolik vody můžeme odebírat. U vrtu jsme v průměru na půlce nebo na třetině. Vůbec nemáme problém, že by voda měla dojít. U Nových Mlýnů máme, tuším každé dva roky, povolení od Povodí Moravy čerpat určité množství. Čerpadla, která máme, nenaplní maximální kapacitu vody, co můžeme čerpat.

Můžete přiblížit, přes co voda projde, než se dostane do bazénů?

Veškerá voda, která je používaná do bazénů, prochází přes pískové nebo uhlíkové filtry. Záleží na bazénu. Filtry se zanáší nečistotami. Pak je musíme prát, a to zpětným chodem. Tato voda už je znehodnocená, takže ji nyní ji dáváme do akumulační jímky a pak ji pouštíme do kanalizace. Výhoda nového zařízení tkví v tom, že veškerou vodu nevyčerpáme do kanalizace, ale osmdesát procent z ní využijeme.

Proč jste se pro nové zařízení rozhodli?

Inspirovali jsme se hlavně velkým tlakem na energie. V tuto chvíli je tato technologie v republice jen ve Zlíně, v Berouně a v Rakovníku.

Potřebujete na novou technologii nějaké lidi navíc?

Je super v tom, že je celkem bezúdržbová. Nedává se tam žádná chemie navíc. Žije si vlastním životem. Zařízení si samo měří a dávkuje ozón. Nepotřebujeme žádné lidi navíc.

VIDEO: Nový vodní ráj v Pelhřimově. Předcházet mu má modernizace krytého bazénu

A opačně: budete nějaké lidi propuštět?

Nene. Jiná technologie je tak náročná, že určitě ne. Bude to méně pracné pro kluky, co perou filtry a potom vypouští v noci vodu z jímky na čističku. Tento krok odpadne, takže pro lidi na noční to bude méně složité. Nebudou muset hlídat odtoky této vody, ale jenom se sem tam půjdou podívat na nové zařízení, jestli všechno funguje. Zatím nemáme plán, jak často to budeme kontrolovat, to nám řekne výrobce po dodělání celé akce.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Od kdy bude tato nová technologie v provozu?

Od června ji připravujeme. Chtěli jsme ji mít v provozu od července, ale pravděpodobně to bude až v půlce července.

Předpokládám, že nejprve pojede ve zkušebním režimu?

Nejprve bude fungovat ve zkušebním režimu, ale v plném provozu.