Část chomutovského Aquasvěta se má v průběhu února otevřít. Plavecký ráj je uzavřený od loňského jara kvůli havarijnímu stavu hydroizolace. Voda z bazénů totiž prosakovala do strojovny, proto se musela vybourat téměř celá podlaha u sportovního bazénu i v relaxační části, kde jsou tobogány a divoká voda.

„Velký bazén jsme kompletně napustili v úterý a začínáme s ohřevem. Co den, to jeden stupeň nahoru,“ informoval jednatel společnosti Kultura a sport Chomutov Radek Holuša. Proces napouštění a ohřevu trvá zhruba tři týdny, završený musí být odběrem vzorku pro hygieniky. „Záleží na výsledku. Od začátku března jsme ale připravení rozjet plaveckou školu, harmonogram už je připravený,“ doplnil jednatel. Oproti tomu na relaxační zóně se bude pracovat odhadem do konce března.

Obří panda na hraní: Chomutovský zoopark má novou atrakci

Práce na opravách Aquasvěta se tak protahují o zhruba dva měsíce. Je to kvůli dodatečně odhaleným závadám. Podle vedení města k nim došlo, protože dodavatel při stavbě nedodržel technologické postupy. Otevřeně mluví o stavebním průšvihu a fušerství. „Nechci se nikoho dotknout, ale ta stavba je opravdu špatná. Prakticky všechny věci, do kterých se tam můžete pustit – střechy, podlahy, obvodový plášť – vykazují zásadní vady,“ upozornil náměstek chomutovského primátora pro investice David Dinda (Nový sever).

Když se pracovníci pustili do hydroizolace, zjistili, že bude potřeba nanovo udělat i žlaby kolem bazénů, kam přetéká voda. „Nepředpokládali jsme, že je budeme muset dělat nanovo, protože ani tam nebyla hydroizolace dobře provedená a bez nápravy by to mohlo zkazit celou opravu,“ popsal Dinda.

Objednávka nových žlabů na míru protáhla otevření o měsíc, na zpoždění se podepsal také nedostatek stavebního materiálu, který v současnosti sužuje většinu investorů a dodavatelů. Další závady se objevily v relaxační části, kde město nechalo odkrýt stropní konstrukce, aby se daly zrevidovat.

Industriální areál s téměř pěti sty místy. Fandíme tomu, zní z Málkova

Plánované opravy byly původně vyčíslené na necelých 20 milionů, náklady už ale dosahují 24 milionů a po zásazích do střešní konstrukce ještě narostou. „Můj odhad je, že to bude ještě jednou tolik, takže se dostaneme na 40 až 50 milionů korun,“ míní Dinda.

Stavba byla dokončená v roce 2012, přičemž záruka platila pět let. Už po čtyřech letech komise odhalila seznam vad, které magistrát nechal reklamovat. Podle vedení města však dodavatel odstranil jen ty drobnější. „Městu tak nezbývá než zaplatit opravy, aby nám to nespadlo na hlavu, a jít se o ty peníze soudit,“ upozornil náměstek.

Plavecký areál byl postavený za 393 milionů korun, z toho 252 milionů tvořila dotace. Nahradil bývalé městské lázně, s čímž se dodnes řada Chomutovanů nevyrovnala. Kritizují uzavření původních lázní i draze vybudovaný Aquasvět.

Město do budoucna plánuje, že plavecký areál doplní o venkovní terasu, kterou by si návštěvníci přáli. V létě by se na ní mohli opalovat, součástí mají být i atrakce pro děti. Kvůli současné situaci se ale plány oddalují. Plány bude možné uskutečnit, až se opraví i vnější plášť. Fasáda se odfukuje.

Plavecký areál

Byl postavený za 393 milionů korun, z toho 252 milionů tvořila dotace. Kromě něj na Zadních Vinohradech vyrostl i zimní stadion s tréninkovou halou, letní fotbalový a atletický stadion, kulturně společenské centrum se dvěma kinosály, in-line dráha, dětská hřiště a parkoviště pro 650 aut. Celkové náklady dosáhly 1,6 miliardy korun, město ale získalo dotaci, která o 35 milionů převyšovala miliardu.