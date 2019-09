Výzkum posunul o sto let představy historiků o životě ve městě, výrazně předchází první písemnou zmínku z roku 1350. Dnes už tak vědí, že se v Jilemnici žilo v polovině 13. století.

„Je to objev století a archeologický zázrak pro tuto část Krkonoš. Dokládá, Jilemnice vstoupila do dějin již ve 13. století. Zdálo by se, že tady na úpatí Krkonoše lišky dávaly dobrou noc, ale není to pravda. Žilo to tady již ve 13. století,“ podtrhl význam objevu archeolog Jan Prostředník z Muzea Českého ráje.

JAHODY A BROSKVE PO HARRACHOVI

Zdařilá rekonstrukce, do které vložilo město 10 milionů korun s podporou ministerstva kultury a Libereckého kraje, proměnila zahradní domek v novou stálou muzejní expozici archeologického nálezu kostela sv. Alžběty. V podkroví ji ještě doplňuje expozice, věnovaná hraběti Harrachovi a představuje oblíbeného šlechtice jako velkého zahradníka.

Jan Nepomuk hrabě Harrach v roce 1904 vyhlásil v Labském dole první krkonošskou přírodní rezervaci, financoval a inicioval vybudování botanických zahrádek u Labské a Martinovy boudy, deset let byl prezidentem Rakouské zahradnické společnosti.

Zahradníci po něm dokonce pojmenovali odrůdy broskve, begonie, po Harrachovi dostala jméno v roce 1901 i nová odrůda jahody (Jahoda Osvícenosti Jana hraběte Harracha).

Starosta Vladimír Richter předal v sobotu za velkého zájmu návštěvníků klíče Davidu Ulrychovi, řediteli Krkonošského muzea, aby ho mohl odemknout veřejnosti. Vzácné archeologické objevy jsou umístěné na originální pozici nálezů. Vedle repliky kostela z 13. století a přehlídky šlechtických erbů majitelů jilemnického panství figurují náhrobní kameny, mince, keramika a pískovcové ostění sanktuária, nejposvátnějšího místa v katolických kostelích, které bylo ve středověku určené pro ukládání liturgických nádoby s euchristií (patena a kalich).

SVALNATÍ VALDŠTEJNOVÉ

Vedle pozůstatků gotického kostela i ještě staršího dřevěného předchůdce objevili archeologové kosterní pozůstatky Valdštejnů, majitelů jilemnického panství ze 14. století. „Byli to dobře živení muži, svalnatí, uměli se dobře ohánět mečem, část života strávili v sedle koně. Pohřbeni byli na čestném místě před hlavním oltářem,“ popsal Prostředník výsledky analýzy, na které se zásadně podílel erudovaným rozborem Vítězslav Kuželka, antropolog Národního muzea.

"Nalezených kostí bývá hodně, v tomto případě význam objevu roste s kontextem Valdštejnů," upozornil Kuželka. "V kostře jsou zakódovány vlastnosti, údaje o člověku. Je potřeba zjistit pohlaví, odhadnout věk jedince, jeho výšku, proporce, sílu. Snažíme se co nejvíc odkrýt a zjistit. Nejsme tak dokonalí jako v amerických seriálech, kteří z jednoho chlupu určí, na co umřela babička. Ale když máme štěstí, přijdeme na ledacos. Navíc nám pomáhají moderní metody," prozradil specialista z Národního muzea.

Vítězslav Kuželka oproti jiným běžným rozborům, která provádí v Praze, absolvoval průzkum přímo v terénu v Jilemnici. U tří nalezených Valdštejnů chce ještě provést genetické porovnání. "Mají rozbité obličeje kvůli zřícení stěny hrobky, nebylo proto možné udělat rekonstrukce tváře a porovnat s portréty," vysvětlil.

NOVÉ EXPOZICE OTEVŘENÉ DO ŘÍJNA

Antropology prozkoumané kosterní pozůstatky Valdštejnů byly loni v únoru po zádušní mši uloženy pod zem zahradního domku, kde došlo k jejich nálezu. Vystavovány nejsou, Jilemničtí je nechali odpočívat na původním místě, kde byly stovky let.

„Archeologickému bádání jsme otevřeni dál a třeba nám budoucí průzkumy ještě něco zajímavého přinesou,“ nebránil se dalšímu výzkumu starosta Jilemnice Vladimír Richter.

Zahradní domek, proměněný do dvou muzejních expozic kostel sv. Alžběty a Jan hrabě Harrach a zahradnictví, bude letos otevřený až do října, jindy po předchozí domluvě. „Od příštího roku bude otevřený v hlavní návštěvnické sezoně od poloviny června do poloviny září, každý den kromě pondělí, a to v rámci prohlídkového okruhu Krkonošského muzea v areálu jilemnického zámku,“ upřesnil ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici David Ulrych.