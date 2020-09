Kostru člověka z doby bronzové objevili arecheologové při záchranném výzkumu v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Stalo se tak v ulici Drnholecká, kde stavaři provádějí odvedení dešťové vody ze silnice.

Kosterní nález v Hrušovanech nad Jevišovkou. | Foto: MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou

„V jámě jsme našli kostru lidského jedince, která spočívala ve skrčené poloze na břiše s obličejem směřujícím k zemi. Datovat ji můžeme do doby bronzové, s velkou pravděpodobností do její starší fáze, tedy do období přibližně mezi lety 2100 až 1600 před naším letopočtem,“ informoval pracovník brněnského Archeologického ústavu Akademie věd David Cibulka.