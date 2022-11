Uvnitř bečovského úkrytu mohlo působit až šest vojáků, kteří by měli z návrší dokonalý výhled do otevřené krajiny Mostecké pánve s Krušnými horami na obzoru. Posádka by tak sledovala dění v rozlehlém palebném sektoru a podávala například informace, zda dochází k dělostřeleckému či raketovému útoku. Úkryt by sloužil i při použití zbraní hromadného ničení.

„Objekt byl původně vybaven plynotěsnými uzávěry a vojáci měli uvnitř filtroventilační zařízení, takže mohli v podzemním úkrytu přežít delší dobu, aniž by došli k újmě na zdraví. K dispozici měli i protichemické prostředky, aby mohli vylézat ven a provádět průzkum,“ sdělil Deníku Milan Krulich z regionálního pracoviště odboru nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany.

Úkryt je v podzimní nabídce už podruhé. Nedávno se na něj přijeli podívat dva zájemci, ale nikdo z nich ho nekoupil. Další prohlídka pro případné uchazeče je 15. listopadu, ale jen po předchozí telefonické domluvě do 11. listopadu. Podrobnosti ministerstvo zveřejnilo ve své internetové databázi.

Podzemní úkryt u Bečova na Mostecku je na prodejZdroj: Ministerstvo obrany ČR

Podobných úkrytů jsou v severních Čechách desítky a armáda se jich postupně zbavuje. Bečovský bunkr je na státním pozemku bez inženýrských sítí a je přístupný po obecní cestě a přes obecní pozemek s právem věcného břemene chůze a jízdy. Komora by se dala využít například jako sklad zemědělských plodin či jako prostor pro příznivce vojenské historie.

Muzeum i galerie

Větší podzemní úkryty znají Mostečané, kteří bydlí v městské části Podžatecká. Ve starých činžácích z dob studené války zůstávají v suterénech bývalé kryty Civilní obrany. V jednom z nich, v bloku 200 naproti Luně, kam by se schovalo až 150 lidí, sídlí od roku 2008 Válečné muzeum Sudety. Jeho zakladatel Jiří Maria Sieber koupil kryt za 57 tisíc korun a vystavil v něm sběratelské předměty z různých konfliktů a epoch. Výstavní artefakty průběžně doplňuje a třídí. „Teď měním expozici plynových masek na expozici doby bronzové a dávám dohromady expozici války v Jugoslávii,“ řekl Sieber.

Muzeum je přístupné pouze po předchozí telefonické domluvě a příležitostně ho navštěvují lidé z celé ČR. Muzeu patří i bunkr řopík u jezera Most.

Zcela jiný zážitek nabízí Galerie Bunkr, která od roku 2010 funguje v někdejším krytu CO ve sklepení obytného bloku 81 na mostecké Skupovce. Galerie během dvanácti let hostila řadu výstav renomovaných umělců. Patří k nim například skupina Rafani, Anna Hulačová, Pavel Karous, Martin Zet či výtvarná dvojice Jiří Franta a David Böhm, která letos vyhrála první cenu prestižní soutěže Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku.

Nadšenci opravují protiatomový kryt. Udělali kus práce, nyní shání odborníky

„Cílem Galerie Bunkr je přinášet do Mostu kvalitní umění, které je obvykle vidět jen ve velkých centrech jako Praha či Brno,“ sdělil mostecký galerista, pedagog a umělec Luděk Prošek. Od 5. listopadu do 3. prosince lze v galerii vidět výstavu Obětované zóny Crushnohor od kolektivu autorů (Laura Fiľáková, Hanka Kokšalová, Barbora Kropáčková a Štefan Pecko), kteří se dlouhodobě věnují tématu paměti místa.

Galerie Bunkr je jediná svého druhu na Mostecku a finančně ji podporuje ministerstvo kultury, jenž grantem přispívá na celoroční činnost na základě kvalitního programu. V programu na příští rok je například výstava významného českého fotografa Jiřího Thýna.