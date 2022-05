Dle jeho slov je pro návštěvníky nejatraktivnější radiolokátor ST68, který je vidět hned při vstupu. Jde o pozoruhodný typ techniky, anténa se otáčí, takže návštěvníky zaujme na první pohled. Lákavá je také bojová technika i bezpilotní prostředky, což potvrzují i příchozí. „Radiolokátor jsem v životě na vlastní oči neviděl, takže jsem se až zalekl, jak je obrovský. Je to krásná povídaní. Technika mě zajímá a rád se podívám, kam se naše armáda posouvá. Je zajímavé to posuzovat s historickými, které máme možnost vidět v centru Plzně. Jsem rád, že se takto ve velkém slaví osvobození našeho města a velice obdivuji, že i veteráni sem stále jezdí i v tak vysokém věku,“ řekl jeden z návštěvníků Karel Souhrada.

Do Plzně nepřijeli jen američtí vojáci, nechyběly ani zdravotní sestry

Ti, kteří by chtěli obdivovat techniku podobně jako on, mohou příležitosti ještě využít v sobotu do 20 hodin. Jde o ojedinělou akci, která se nekoná každý rok. „Naposledy se taková prezentace konala v roce 2015. Chystali jsme ji na rok 2020, na 75. výročí osvobození, ale covid nám to překazil, stejně tak vloni. Podařilo se nám to tak až letos a určitě to stojí za to,“ řekl Sklenář.

Ten, komu by se armádní technika zalíbila, a chtěl se stát jedním v vojáků, má rovněž možnost. Na místě se totiž nachází i zástupci rekrutačního střediska, kteří jsou schopni poskytnout veškeré informace o službě vojáka z povolání i vojáka v aktivní záloze. „V souvislosti s mezinárodní situací se zájem o aktivní zálohu zvýšil, takže zájemců výrazně přibylo. Je vidět, že lidé cítí vlasteneckou povinnost,“ dodal Sklenář.