Nepříjemná situace, která v úterý na Havlíčkobrodsku nastala, nebyla první. V létě loňského roku musela Arriva také zrušit řadu spojů. Stav nouze trval dva dny. Podle mluvčího společnosti Jana Holuba se firma potýká s personálními problémy. Nemocné řidiče nemá kdo zastoupit. „V poslední době nás trápí větší množství nemocných řidičů. Dosud jsme si vždy poradili díky zálohám, ty jsou však nyní zcela vyčerpány kvůli vyšší nemocnosti a karanténám,“ přiznal.

Jak dodal, pro oblast Vysočiny by Arriva potřebovala přijmout deset řidičů, aby dokázala pokrýt i nenadálá onemocnění a výpadky. Zájemce se snaží přilákat dokonce i za pomoci populárního kanálu YouTube. „Řady našich řidičů posilujeme neustále, třeba i nabídkou rozšíření řidičského průkazu ze skupiny B na C. Za zájemce o práci šoféra autobusu toto rozšíření v autoškole zaplatíme,“ zdůraznil.

Arriva nabízí i benefity. Zaměstnanecké jízdné, zvýhodněné tankování, bankovní účet a jeho vedení zdarma, pracovní ošacení nebo i příspěvky na nákup v lékárně, na sport nebo kulturu. Protože zájemců o práci řidiče z domácích zdrojů je málo, Arriva zaměstnává i řidiče ze zahraničí. Nejčastěji z Ukrajiny, Polska nebo Srbska. „Konkrétně na Vysočině zaměstnáváme šestašedesát řidičů, z toho desítka jich je nyní nemocná nebo v karanténě,“ upřesnil Holub.

Podle odborového svazu dopravy je ale práce řidiče autobusu stresující a náročná. Ne každý to zvládne. „Z vlastních poznatků víme, že není všechno v souladu s bezpečnostními a pracovními předpisy. Stávající řidiči jsou zatěžování stále více, jsou vystaveni velkému stresu, řadě negativních jevů,“ řekl před časem Deníku předseda Luboš Pomajbík.

Podle společnosti Indeed se průměrný plat řidiče autobusu pohybuje kolem jednatřiceti tisíc hrubého.Zrušení spojů na Havlíčkobrodsku není nic neobvyklého. Předloni musela společnost Arriva zrušit víc než stovku spojů na Plzeňsku. „Dopravce bohužel podcenil lidský faktor. Potýká se s vysokou nemocností řidičů a někteří z nich už také ukončují pracovní poměr,“ vysvětlila Zdeňka Kmochová, ředitelka POVEDu (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), který dohlíží na dopravu v kraji.

Řidiči chybějí i ve středních Čechách.Tento týden v úterý došlo ke zrušení dvanácti spojů na Světelsku. Na Chotěbořsku to bylo dokonce čtrnáct spojů. Jednalo se například o odpolední autobusy z Krásné Hory do Havlíčkova Brodu, spoje mezi Lipnicí a Havlíčkovým Brodem. Nejel ani časný ranní autobus ze Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Zrušený byl ale také dálkový autobus mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi v devět hodin ráno. Nejely autobusy mezi Chotěboří, Habry, Ždírcem nad Doubravou a Třemošnicí.

Které spoje v úterý nevyjely



Světelsko a Havlíčkobrodsko: 12 spojů dopoledne i odpoledne, autobusy Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou, Malčín, Krásná Hora



Chotěbořsko: 14 spojů dopoledne i odpoledne autobusy Chotěboř, Habry, Vilémov, Uhelná Příbram, Třemošnice, Jeřišno, Ždírec nad Doubravou a Pardubice



Ždírec nad Doubravou: 3 spoje dvě dopoledne, jedna odpoledne na Slavíkov a Chotěboř