„Osobně považuji válku na Ukrajině i za náš boj proti dalšímu rozšiřování ruského světa, pomáhat ale musíme efektivně a organizovaně. Momentálně tady za státní peníze vzniká problém, který budeme muset za státní peníze také řešit,“ prohlásil primátor.

Praha podle něj dosud čekala na odpověď vlády, jestli je možné „méně zatížené regiony“ k přijímání Ukrajinců nějakým způsobem efektivně motivovat. A verdikt je prý negativní, s odvoláním na právní důvody. Hřib nicméně nevyloučil znovuotevření KACPU v situaci, kdy by začalo být zjevné vyrovnávání rozdílů mezi regiony.

Hřib chce jednat s Fialou. Vadí mu přístup vlády k přemisťování uprchlíků

„Nevidím ani světlo na konci tunelu. Jediná možnost jak neregistrovat lidi tam, kde se o ně už nelze postarat, je proto řízené uzavření toho místa. Nesouhlasím ani se závěry, že nelze omezit humanitární dávky podle regionů. Měl by se vzít rozum do hrsti a hledat řešení. Nikoliv důvody, proč to nejde,“ pokračoval Hřib, který v úterý požádal o osobní schůzku premiéra Petra Fialu (ODS).

„Je třeba to řešit jako zásadní vládní prioritu. V důsledku totiž hrozí nárůst sociálního napětí a populismu, jaký jsme tady ještě nezažili. Měl by se tomu věnovat premiér osobně, protože to je problém jdoucí napříč rezorty i samosprávami,“ upozornil primátor s dovětkem, že někteří váleční migranti přebývají už kolem tří měsíců v pražských ubytovnách či hostelech.

Rakušan: Česko se o uprchlíky postará i při uzavření pražského centra

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu ČTK sdělil, že ho rozhodnutí hlavního města mrzí. "Ale i při případném uzavření pražského centra situaci zvládneme, žádné uprchlíky na ulici nenecháme," uvedl. Pokud Praha svou hrozbu splní, je stát připraven nabízet pomoc uprchlíkům v ostatních asistenčních centrech ve zbývajících 13 krajích, doplnil. "Pro ty, kdo nemají nárok na dočasnou ochranu, navíc začalo fungovat stanové město v Malešicích," dodal Rakušan.

Vedení hlavního města chystá od podzimu „protikrizovou" pomoc lidem v nouzi

Vicepremiér Rakušan by uvítal, kdyby se problém vyřešil jednáním. "Společně s premiérem jsem připravený se s pražským primátorem sejít a hledat jiné cesty," uvedl. Zdůraznil, že od počátku války na Ukrajině nepřetržitě komunikuje se všemi hejtmany, pražským primátorem a všemi zainteresovanými subjekty.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) před jednáním vlády novinářům řekl, že uprchlíci přicházející v poslední době již jsou schopni přijímat i místa v jiných krajích. Situací ukrajinských uprchlíků se zabývala dnes strategická skupina, která řešila začlenění žáků do českých škol, uvedl. "Jediný zásadní problém bude na území Prahy, ale teď dokončujeme lex Ukrajina dvě, který by měl pomoci tu situaci vyřešit," konstatoval Gazdík.

Situace na hlavním nádraží se uklidňuje

Podle vedení Prahy se uklidňuje situace na hlavním nádraží, kde v posledních týdnech provizorně přespávaly každou noc stovky Ukrajinců často romského původu. Z úterý na středu jich byly zhruba dvě stovky. Po vzájemné dohodě tam humanitární organizace s příchodem června přestaly poskytovat nocleh a stravu.

Stanové městečko v Malešicích už stojí, vejde se tam sto padesát uprchlíků

Zůstává jen pitná voda a „infostánek“ se zástupci cizinecké policie, hasičů, neziskového sektoru a tlumočníky. Ubytování už naopak nabízí nové stanové městečko v Malešicích, vyhrazené pro Ukrajince s dvojím občanstvím, kteří nezískali dočasnou ochranu a měli by se vrátit domů. Primátor zdůraznil, že nouzový tábor není určený pro uprchlíky, kteří přes Česko pouze „tranzitují“ do jiných zemí.

KACPU ve Vysočanech „odbavilo“ v pondělí 480 osob a v úterý 390. Jde o několikanásobně nižší počty oproti dosavadnímu březnovému vrcholu migrační vlny.