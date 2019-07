Až pětašedesát aut stojících křížem krážem podél kilometr dlouhé ulice nebo rodiče přenášející kočárky přes auta kvůli zcela zablokovaným silnicím a chodníkům. Situace, ke kterým na Břeclavsku dochází čím dál častěji. Problémy s parkováním, které trápily hlavně sídliště větších měst, se rozšířily i do dalších obcí.

Hasiči se denodenně potýkají s problémy při průjezdu mezi špatně a bezohledně zaparkovanými auty. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lucie Sedláková

Parkování v obcích

- Problémy s parkováním se přesouvají ze sídlišť větších měst do hustší obytné zástavby obcí a menších měst.

- Řidiči odstavují svá auta na plochy veřejné zeleně, chodníky, do míst se zákazy zastavení a stání či do parků.

- Těžkosti působí stojící auta také záchranářům a hasičům, kteří nemohou projet.