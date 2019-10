Auta vyložili i na jižní Moravě. Tetris Challenge zkusili strážníci i hasiči

/FOTOGALERIE/ Ukázat, co vše potřebují ke své práci, se rozhodli i záchranáři z jižní Moravy. Připojili se totiž k celosvětové výzvě Tetris challenge. Nový hit sociálních sítí začali policisté ve švýcarském Curychu. Lidé tak na fotografiích focených z ptačí perspektivy vidí, co všechno se vejde do záchranářských aut. Kromě záchranářů se do výzvy zapojují i další organizace.

Tetris Challenge, VUT | Foto: Archiv