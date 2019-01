/FOTOGALERIE/ Nebývalý rozruch především na sociálních sítích způsobila registrační značka nového auta děčínského primátora Jaroslava Hroudy (ANO). Na tu si totiž nechal vyrazit svou funkci.

Vlnu celostátního zájmu o auto prvního muže děčínské radnice odstartoval o víkendu snímek novináře ze serveru HlidaciPes.org Roberta Maleckého. Ten zveřejnil fotografii zádě superbu, které dominuje registrační značka PRIMAT0R. A nezůstalo to bez odezvy. „Barometr nesoudnosti,“ napsal pod fotku například spisovatel a nakladatel Jiří Padevět.

Pro děčínský magistrát to nebyl první případ takové značky, ty na přání využívá na všech svých autech, včetně městské policie. Úřednická auta mají značky ve formátu M01DECIN, městská policie MP1DECIN. Značky na přání běžně stojí deset tisíc korun, pověřené obce je ale mají zadarmo, platily by totiž samy sobě.

V budoucnu by podle Hroudy mohly být také na autobusech městského dopravního podniku. On sám nepovažuje „espézetku“ svého služebního vozu za nic špatného nebo neobvyklého. „Chci, aby mě poznávali lidé a věděli, kdo je jejich primátor, koho mohou oslovit. To auto, to je moje kancelář. Pracuji sedm dní v týdnu od rána do večera. Mám čisté svědomí,“ reagoval Hrouda.

Podle jeho slov je auto díky značce a městskému znaku nalepenému na karosérii snadno identifikovatelné. „Chci v něm reprezentovat Děčín všude, kam s ním pojedu,“ dodal primátor. Nejde o jediný případ vozu představitele města. Vlastní značku na přání si na své služební auto nechal dát před necelými třemi lety také tehdejší starosta Rumburka Jaroslav Sykáček. Jeho auto mělo značku RUMBURK1.

Podle politologa z ústecké UJEP Petra Bláhy ukazuje registrační značka primátorského auta jen mocenskou pozici, nikoliv příslušnost k městu. „Kdyby to bylo třeba DECIN1 nebo podobně, tak se to dá pochopit, ale tohle je vyloženě o tom, že já jsem primátor. Čemuž odpovídá i katalogově nejdražší varianta vozu, což je vlastně i první viditelná činnost nového vedení města,“ řekl Deníku Bláha.

Snímek sdílela také Nora Fridrichová z pořadu ČT 168 hodin. Podle poslance za STAN a starosty Kolína Víta Rakušana je to hloupé a směšné. „Když vidím toto, tak mi to připomene kolínské dávné časy. Tady měla radniční parta SPZ plnou jedniček a dvojek. Ale musím uznat, primátor za ANO v Děčíně (jo, toho ANO, co šlo do politiky s protikmotrovskou rétorikou) tomu dal fakt novou úroveň (jeho služební a soukromý vůz),“ napsal na svůj facebookový profil Rakušan.

Auto vybrali radní na svém druhém zasedání a rozhodně se nedrželi při zemi. Z nabídky superbů vybrali to nejdražší provedení s nejsilnějším motorem o výkonu přibližně 270 koní. Jeho katalogová cena je přibližně 1,15 milionu. Tu ještě zvýšila řada doplňků, například speciální perleťová barva nebo multimediální výbava. Magistrát sice dostal na auto od dodavatele 250 tisíc korun slevu, i přesto se ale koncová cena vyšplhala těsně nad jeden milion.

Superby používají i primátoři Teplic nebo Mostu. Ten nový děčínský nahradil starší auto stejného typu, které si radnice pořídila na jaře roku 2012.