Starosta Pardubic-Svítkova Petr Králíček nechal v letošních komunálních volbách autem městských služeb rozvážet svůj volební stánek i poutače. Smlouvu neměl, koupil prý kanystr nafty.

Rozvoz předvolebních letáků starosty šestého městského obvodu v Pardubicích Petra Králíčka (Pardubice pro lidi - PPL) autem, které má sloužit technickým službám malé radnice, mělo dohru na prosincovém zastupitelstvu městského obvodu. Deník na případ upozornil v říjnu ve chvíli, kdy si starosta Králíček nechal volební stánek, reklamní poutače a další volební inventář před komunálními volbami vozit na pardubickou třídu Míru i jinde po městě.



O vysvětlení jsme tehdy žádali starostu Králíčka přímo na místě. „Já nevím, jestli je to naše auto,“ reagoval nejprve starosta. Poté se pokusil z rozhovoru vycouvat nabízením reklamních předmětů PPL, otázky zcela ignoroval, nakonec došlo i na odstrkování redaktora z prostoru stánku a otázka zůstala bez odpovědi. A zůstává i nadále, starosta neodpověděl ani zastupitelům na obvodu.



S odstupem dne po aféře redakci přišlo písemné vysvětlení podepsané jménem starosty tohoto znění: "Na pronájem vozidla i služeb našeho obvodu uzavřelo hnutí Pardubice pro lidi s obvodem řádnou smlouvu, která je dle mých informací, pro obvod z finančního hlediska velmi výhodná. Já, jako volební lídr, opravdu neřeším stěhování králíků, proto jsem panu redaktorovi, který v hektickém posledním předvolebním dnu opravdu naléhal (opravdu předlouze), nebyl schopen na místě odpovědět. Petr Králíček"



Právě na znění této řádně uzavřené a velmi výhodné smlouvy se proto ptali i zastupitelé na prosincovém zasedání zastupitelstva ve Svítkově. Neuspěli však ani oni.



"Kde je vyúčtováno rozvážení králíků před volbami?" otevřela hledání smlouvy Helena Dvořáčková (ANO), náměstkyně primátora a zastupitelka městské části Svítkov při projednávání rozpočtu městské části. Tam totiž starostou slibovaná částka chyběla v kolonce příjmů a ukázalo se i to, že žádná smlouva na užití automobilu nikdy zřejmě ani nevznikla.



"Omlouval jsem se za to už jednou," reagoval oslovený Petr Králíček. "V rozpočtu to nenajdete – koupil jsem ze svého deset litrů nafty a pracovní četa si dala pět hodin prací navíc," uvedl starosta.

Na další otázku, zda mu připadá normální takto zacházet s veřejnými financemi a majetkem už Petr Králíček reagoval pouze slovy: "Omluvil jsem se, tím s tímto případem končím."



Usnesení, které by požadovalo vyčíslení nákladů na zneužití majetku města pro osobní kampaň starosty, totiž zastupitelé Svítkova (kde PPL volby vyhrálo), v následujícím hlasování torpédovali, pro zvedlo ruku pouze pět z osmi potřebných.

Komentář politologa: Zneužití postavení

Deník s otázkou oslovil také politologa.

"Situace zavání zneužitím postavení, respektive majetku města pro osobní volební kampaň starosty, což ho mohlo zvýhodňovat před ostatními kandidáty, kteří k takovým benefitům neměli přístup. Z mého pohledu se jedná o poměrně silné zneužití postavení politika a nesvědčí to nic dobrého o politice v této místní části," komentoval počínání starosty politolog Kamil Švec.



Automobil jako takový je majetkem Statutárního města Pardubice. K používání jej však má k dispozici radnice místní části. Využití pro soukromé jízdy v předvolební kampani ale úplně bezproblémové asi nebude. "V pořádku je pouze použití vozidla pro potřeby města nebo městského obvodu," uvádí mluvčí magistrátu Radim Jelínek.



Nespokojený s vysvětlením je i další zastupitel a člen kontrolního výboru svítkovské radnice "Vyjádření pana starosty na zastupitelstvu mě zaskočilo. Zavání mi to trestně-právní odpovědností. Vysvětlit to kanystrem nafty, to rozhodně nemůže obstát. Budu chtít ještě od pana Králíčka vysvětlení, zda toto skutečně myslel vážně," reagoval Ondřej Karas (Piráti).