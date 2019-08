Elektronika podle autora návrhu odhalí auto v protisměru automaticky. „Následně pomocí takzvané chytré dopravní značky či informační tabule umístí výstrahu. Případně použije světelnou signalizaci a auta jedoucí správným směrem zastaví,“ vysvětlil Vacek. Student počítá s využitím kamer, které jsou už nyní na mýtných bránách.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek by novinku uvítal. „Pokud pomůže včas upozornit a předejít vážné nehodě, tak je to určitě dobré. Otázka je, jestli by systém pokryl všechny nájezdy a sjezdy. Mýtné brány nejsou všude,“ podotkl.

S auty v protisměru se policie potýká často. „Oznámení dostáváme každý den, i když ne vždy se potvrdí. Bereme je vážně a na místo ihned vyjíždí nejbližší dostupná hlídka. V případě dálnic provoz zastavujeme a znovu pouštíme až ve chvíli, když máme jistotu, že žádné auto v protisměru není,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Vacek s návrhem letos uspěl v soutěži projektů na zlepšení bezpečnosti dopravy. S vývojem systému se chystá pokračovat po schůzce se zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Systém pro detekci aut v protisměru

- funkce: automaticky odhalí auta v protisměru na dálnicích a rychlostních silnicích a varuje řidiče

- koho dále informuje: Národní dopravní informační centrum

- fáze vývoje: návrh uspěl v soutěži projektů na zlepšení bezpečnosti v dopravě

- další plány: autor chce systém rozvíjet po schůzce s představiteli Ředitelství silnic a dálnic, návrh rozpracuje i ve své bakalářské práci