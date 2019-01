Silné sněžení z pátku na sobotu zkomplikovalo v kraji dopravu. Hasiči museli zasahovat například na Opavsku a Frádecko-Místecku, kde vyprošťovali autobus, které sjely z komunikace. Mrazivý bude celý víkend.

Hasiči v Děhylově na Opavsku vyprošťovali autobus, který sjel z komunikace. | Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Sněžení přidělalo práci hasičům například Frýdecko-Místecku. Například mezi Skalicí a Raškovicemi v sobotu ráno sjel autobus mimo komunikaci a opřel se o sloup.

Na vyproštění autobusu musely být nasazeny dva vyprošťovací automobily krajských hasičů - VYA Demag a VYA Tatra. Nehoda se obešla bez zranění.

Krátce před sobotním polednem byly nasazeny dvě hasičské jednotky na silnici I/11 v Mostech u Jablunkova, a to u hraničního přechodu. „Husté sněžení zde již tradičně zkomplikovalo provoz a na opětovném zprůjezdnění komunikace se podílely jednotka HZS MSK z Třince a jednotka místních dobrovolných hasičů z Mostů u Jablunkova,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Marek Gašparín.

V Horních Tošanovicích dvě hasičské jednotky vyprošťovaly zapadlý sypací vůz. Na jeho vyproštění byla rovněž nasazena těžká vyprošťovací technika, vyprošťovací automobil Bison a automobilový jeřáb Demag.

Zásah v Děhylově





Zasahovat museli hasiči také v Děhylově na Opavsku, kde vyprošťovali autobus, který sjel z komunikace. Foto: HZS MSK



Mrazivá noc

V téměř celém Česku hrozí od sobotního večera do nedělního rána náledí.

Chladnější než sobota by pak měla být i neděle. Meteorologové počítají s nejvyššími denními teplotami mezi minus jedním a plus dvěma stupni, na severovýchodě republiky by se pak měly pohybovat ještě níž – dva stupně pod nulou.

S oblačnou až zataženou oblohou se místy očekávají i sněhové přeháňky.