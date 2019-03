Dvacet jedna let slouží veřejnosti, ale za tu dobu neprošlo prakticky jedinou změnou a hlavně údržbou. Autobusové nádraží na konečné metra B na Černém Mostě se mezitím stalo oblíbeným cílem různých pořadů o nejodpudivějších místech v Praze.

Autobusové nádraží Černý most. | Foto: Zastavka.net/Filip Drápal

V příštích letech by se to mělo změnit. Nové vedení Prahy oznámilo, že chce celý areál dát do pořádku a určit jasného správce: Technickou správu komunikací. „Problémem je, že se o místo nikdo nestaral celkově. Tomu odpovídá celý stav,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Adam Scheinherr.