Společnost ČSAD Ostrava již má studii a radnici přislíbila, že cestující se změny dočkají do dvou let.

Litovelské autobusové nádraží, přesněji stanoviště není v majetku města, ale patří společnosti ČSAD Ostrava.

Jednání se uskutečnilo po delší době a podle starosty Litovle Viktora Kohouta se s konečnou platností zavrhla studie, kterou mělo v šuplíku město.

„Počítala s tím, a také jsme na to tlačili, aby se nevyužívaná část autobusové stanice přeměnila na odstavné parkoviště pro osobní automobily. To však nelze. Parametry by nevyhovovaly vzhledem k délce autobusů,“ vysvětloval.

Podle německého vzoru

Na stole jsou nyní pouze výkresy vlastníka pozemku, ČSAD Ostrava.

„Momentálně je zpracována dokumentace ve stupni studie, která slouží k prověření technických požadavků na prostorové uspořádání stanice a požadovaným přepravním výkonům autobusové dopravy včetně celého integrovaného dopravního systému kraje,“ informoval Jiří Kašpárek, ředitel marketingu ČSAD Ostrava.

Přiznal, že o plánech na rekonstrukci litovelské stanice se mluví už dlouho.

„V současné době probíhají jednání se zástupci města a společně hledáme co nejoptimálnější řešení pro poskytované služby,“ potvrdil nedávnou schůzku.

I když studie nepočítá s tím, že by v desetitisícové Litovli místo stanoviště vzniklo autobusové nádraží s moderní výpravní budovou poskytující zázemí cestujícím i řidičům, lidé by se mohli dočkat například WC.

„Jednáme o podobě stanice podle německého vzoru, kde by se mělo objevit jakési mobilní WC,“ zmínil starosta Kohout.

Zázemí už má jiného majitele

Právě WC a čekárna lidem chybějí nejvíce.

„Je tu přístřešek, ale malý, tak pro pět až deset lidí. Chybí záchod. Lavičky vypadají příšerně. Nádraží je pro ostudu. Chce to pořádnou finanční injekci,“ rozhlížela se paní Renata, která bydlí nedaleko stanice.

Objekt, v němž kdysi fungovalo zázemí pro cestující, stojí hned u autobusového stanoviště. Návrat k někdejšímu účelu je však podle starosty problematický. Přízemní budova nepatří městu ani ČSAD.

„Pokusíme se jednat, ale bude záležet na ceně,“ sdělil Kohout.

ČSAD nyní koordinuje studii s připravovanými dopravními projekty „rekonstrukce silnice II/449“, kde je investorem Olomoucký kraj, a rekonstrukcí zastávek Myslechovice a Litovel- město v režii Správy železniční dopravní cesty.

„Po odsouhlasení pak v dalších krocích bude následovat zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby a pro výběr zhotovitele,“ popisoval Kašpárek.

Návrat do autobusů

Autobusy vloni zažily v České republice návrat cestujících. Podle ministerstva dopravy dělá meziroční nárůst 10 milionů na téměř 340 milionů cestujících.

Růstu pasažérů pomohly nové státní slevy zavedené vloni na podzim pro důchodce a studenty.

Podobně evidoval meziroční nárůst Integrovaný dopravní systém Olomouckém kraje (IDSOK) v linkových autobusech, vlacích a vozidlech MHD. Jak uvedla ČTK cestujících bylo 266 458 078, o sedm milionů více v porovnání s rokem 2017.