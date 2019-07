Mostecký autodrom chystá další protihlukové opatření, aby méně obtěžoval sousední městskou část Souš a zlepšil své vztahy s jejími obyvateli, kteří si na hluk ze závodiště už pátým rokem stěžují. Podle ředitele společnosti Autodrom Most Ivo Diviše je v plánu částečné omezení provozu okruhu od června do září.

„Jednalo by se o jednu neděli v měsíci, kdy by se jezdilo jen dopoledne nebo případně do 15 hodin,“ oznámil Diviš, který minulý týden hájil autodrom na zasedání mosteckého zastupitelstva.