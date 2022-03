S rodinou před dům nainstalovala dřevěný stojan a na ráno nachystala prvních osmdesát roušek ušitých přes noc. „Ty se rozebraly hned, a tak jsme šily s maminkou dál. Podnikání jsme měly zavřené, nebylo co dělat a mohly jsme být užitečné, protože ochranných pomůcek byl kritický nedostatek,“ popisuje zrod nápadu.

Postupně obě ženy našily roušek několik stovek. Některé si ze stromu rozebrali lidé, další stovky mířily do zdravotnických a sociálních zařízeních. To vše zadarmo, později aspoň s materiální výpomocí nebo něčím dobrým na zub od sousedů.

Jak ale říkají lidová rčení, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. A to se přihodilo i Janě Rábové. „Nejsem člověk co vyhledává publicitu, ale dostalo se mi jí. Do vesnice jezdily televizní štáby, lidé nám bombardovali telefon, facebook. Nejvíc mi ale vadili lidé, kteří rouškovník zneužívali,“ vzpomíná. Hvozdnici se totiž nevyhnuly nájezdy firem, které „očesáním“ stromu rouškovníku chtěly vyřešit problém s ochrannými pomůckami pro své zaměstnance.

Publicita hvozdnického stromu plného roušek ale brzy přesáhla hranice regionu a další stromy postupně vyrostly postupně po celé republice. Ten v Jirkově, na severu Čech, posloužil i Adéle Růžičkové. „Já šít neumím, ale bylo nutné vybavit manžela do práce a muselo to na něm držet. Pamatuji si, že ty první roušky byly z dětské látky, šila je nějaká maminka. Takže manžel zamířil do práce s růžovou rouškou s lištičkama,“ vzpomíná Jirkovanka.

Látkové roušky během několika týdnů vystřídaly ty zdravotnické. Kde skončily ty od Jany Rábové, autorka netuší. „V sociálních a zdravotnických zařízeních je myslím pořád mají, jako rezervu. Jestli si je nechali ostatní, to nevím, zpětnou vazbu v tomhle odhadu nemám,“ krčí rameny.

Sama na ně ale s velkou nostalgií nevzpomíná. „Vášeň jsem v tom nenašla, raději budu šít pěkné šaty a jsem ráda, že jsme se jich už konečně zbavili. Jestli se k nim už nevrátíme, zlobit se rozhodně nebudu,“ usmívá se krejčová.