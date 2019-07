Více žáků propadlo u závěrečných zkoušek třeba v Autoškole Pelikán sídlící v centru Brna. „Na chodu autoškoly se výrazně projevily uzavírky. Velký rozdíl je vidět především při srovnání výsledků s jinými okresy. Letošní situace v Brně je oproti předchozím rokům strašná,“ zhodnotil lektor Lubomír Nečas.

Podle učitele je pro žáky při větším množství uzavírek obtížnější řešit dopravní situace. „Klade to na ně příliš velkou zátěž, protože musí pozorovat všechno během jízdy. Další vozidla, motorkáře i cyklisty,“ dodal.

Nejvíce dopravních omezení se nyní týká východních částí Brna. S jízdami po městě proto bojují i zástupci autoškoly Obst, která má pobočky na brněnských Vinohradech a v Židenicích. „Situace ohledně uzavírek je letos v létě katastrofální. Jet přes Tomkovo náměstí nebo jinudy jej objet je nyní problém. Žáci jsou z takového provozu trochu v šoku,“ řekl majitel Boris Obst.

Při jízdních lekcích zdržují žáky s lektory také kolony. „Zbytečně do do nich netlačíme. Cestu si vždy najdeme tam, kde uzavírky a dlouhá zdržení v kolonách nejsou. Chápu, že je nutné silnice opravit přes léto, kdy je hodně lidí na dovolené,“ popsala učitelka Karin Lesneková z královopolské Autoškoly OK.

Podle ní na zdržení doplácí hlavně ostatní řidiči. „Nám pětiminutové zdržení příliš nevadí. Problém to může být pro ty, kteří spěchají třeba s mraženou zeleninou,“ zmínila.

Náhradní trasy volí při jízdách kvůli kolonám také v Autoškole AHHA. „Máme výhodu v tom, že nemusíme dojet z bodu A do bodu B. Sice začínáme a končíme jízdu v autoškole, ale je nám jedno, kudy jezdíme. Jsme schopni se přizpůsobit,“ řekla za firmu Radka Halešová.

Ani přes potíže při jeho získání úbytek zájemců o řidičský průkaz autoškoly neevidují. „Máme pořád plno,“ potvrdil Nečas z autoškoly Pelikán.

Někteří začínající řidiči totiž obtížný trénink mezi uzavřenými ulicemi vítají. „Člověk se naučí reagovat na nenadálé situace už v autoškole a když jezdí sám, lépe si poradí. Kolony jsou v autoškole bonusové, naučily mě se pořádně rozjíždět,“ pochvalovala si Zuzana Koukalová, která získala řidičské oprávnění nedávno.

O žádných stížnostech autoškol zatím brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl neví. „O problémech slyším poprvé,“ řekl jen.

PAVLA HLOUŠKOVÁ

JANA KOPECKÁ