Spousta zastavených činností a doma manželka na mateřské se třemi dětmi. Tak vypadá život Patrika Máchy za nouzového stavu vyvolaného čínskou nákazou. Zlepšení situace přichází až od května a jen velmi pomalu.

„Koronavirus znamenal stop všech mých příjmů! Ještě, že jsem myslel na zadní vrátka,“ uvádí třiačtyřicetiletý podnikatel z obce Bělá na Opavsku. Co naplat, že provozuje vlastní zavedenou autoškolu, může vykonávat výkopové práce a nákladní dopravu se sklápěčkou i dodávkou a má živnost jako moderátor, zpěvák a DJ?

„Učit se nemohlo, stavby se přerušily, nikdo nepotřeboval nic vozit, lidé zůstali zakonzervovaní doma, nebylo koho bavit, akce za akcí se rušily a klienti chtěli vracet zálohy…“ popisuje podnikatelský „zlý sen“. A nevychází ani trumf v podobě brigád za volantem autobusu ostravského dopravního podniku (může za to snížení počtu spojů).

„Takže jsem se už doma nemohl vymlouvat na zaneprázdněnost a začal dělat něco potřebného okolo baráku,“ podotýká Patrik Mácha, jenž je zvyklý učit či jezdit od pondělí do pátku a o sobotách a nedělích působit na svatbách či zábavách. Místo toho bezmála dva měsíce zůstává s rodinou. Opravdu doma, ven jde jednou týdně na nákup!

„Našetřené peníze pomalu docházejí a člověk pak cítí jenom velkou bezmoc,“ komentuje dny před obnovením činnosti ostravské Fajn Autoškoly. Ale není to žádná sláva zatímco dříve se mu hlásilo do kurzu deset až dvacet uchazečů o řidičské průkazy, teď jsou zatím čtyři. To je mimochodem povolený počet ve třídě i s instrukto-rem…

„U lidí je zřejmá opatrnost. Občas někdo volá a jen tak vyzvídá, co a jak, protože má ještě strach vycházet ven,“ říká Mácha. Zmiňuje taktéž patřičná hygienická opatření (po každé jízdě například musí vůz řádně dezinfikovat) i skutečnost, že mnoho budoucích šoférů může mít kvůli nečinnosti autoškoly jisté problémy s praxí v řízení.

Včera konečně vyrazil Mácha s komisařem na první „pokoronavirovou“ závěrečnou jízdu. „Slečna dělala autoškolu skoro čtyři měsíce, pak musela ještě dva kvůli nákaze čekat. Nechal jsem ji řídit i parkovat u radnice a hradu ve Slezské Ostravě. A výcvik ukončila úspěšně,“ doplňuje podnikatel, který věří, že se vše opět navrátí do normálu.