„Máme dvě stě členů, otevřeno máme vždy úterky a čtvrtky. Já jsem ve výboru. Už dva roky dozadu na mě kolegové naléhali, abych do soutěže šla. V termínu, kdy bylo krajské kolo, jsem ale vždycky měla nějaký program. Letos to napotřetí vyšlo, takže mě vyslali,“ říká.

V krajském i celorepublikovém kole účastníci soutěží ve třech disciplínách: představení, promenádě a prezentaci svého koníčku. Helena Seidlová si vybrala španělský tanec paso doble. Ztvárnila jej se svou dvacetiletou vnučkou.

„Nejvíc jsem se připravovala na ten tanec. Paso doble je velmi náročné, v životě jsem ho netancovala. Původně jsem chtěla mažoretky, které dělala vnučka, ale nesehnala jsem na sebe mažoretkový oděv. Paso doble byla asi nakonec dobrá volba. Sehnala jsem si cvičitelku. Na první kolo jsem hodně trénovala, pak jsem ze záznamu viděla chybičky, které jsem musela mezi koly dotrénovat,“ popisuje pětašedesátiletá dáma.

„Když se soutěž blížila, ve dvě hodiny v noci jsem se probudila, představovala si ten tanec a najedou okno. Říkám si, jak to tam je? Tak jsem vstala, měli jsme vypakovaný obývák, a pustila paso doble. Ještě, že žijeme v domku, že kolem nás nikdo nebydlí. Na takové soutěže to chce být připravený ťip ťop,“ dodává.

Každý z účastníků soutěže musel podat přihlášku, kde popsal své záliby, sporty a koníčky. V případě Heleny Seidlové vydal dlouhý seznam na půl strany A4.

„Moderátoři se mě ptali, jak jsem chodila na žhavých uhlících. Maluji i obrazy. Nikdy jsem nemalovala, ale jak začal covid, začala jsem malovat podle čísel. Všem to doporučuji, je to úžasný relax. Několik obrazů jsem vzala na soutěž s sebou, měly docela úspěch. Také jsem začala navlékat korálky, drátkovat. Udělala jsem andílky a dala jsem je porotcům,“ popisuje aktivní žena.

Nervózní při soutěži nebyla vůbec. Ve své původní profesi totiž byla vedoucí prodeje ve firmě Hedva, kde řídila tým šedesáti lidí. „Jsem i trochu exhibicionista. Mám i spoustu kamarádek, part, jezdíme na dovolené, dělám jim programy,“ objasňuje.

Při soutěži měla v sále kolem čtyřiceti podporovatelů ze Zábřehu i rodinu. Když vyhrála celostátní kolo, byla velmi dojatá. Dostala také množství darů.

„Na místě byla hromada fotografů, dotazů a reflektorů. Byla jsem z toho taková zmatená. Když jsme jeli s rodinou domů, zastavili jsme se na jídle. Doma jsme si rozdělali šampáňo. Pak mi chodily esemesky, gratulace na všech sítích. Ani jsem nemohla na všechny odpovídat. Dva dny to byla euforie, teď je všechno normální. Nikdo za mě neumývá nádobí, nevytírá zem. Kdyby to bylo za mlada a já vyhrála miss, možná by nějaká kariéra byla, ale teď opravdu ne,“ směje se žena.

V penzi je pět let a podle svých slov si jí velmi váží. „Když jsem šla do důchodu, říkala jsem si, že bych chtěla alespoň deset let takové vitality a zdravíčka. Teď už mám pět let za sebou a říkám si, že by to chtělo ještě dalších deset. Zdravotní problémy byly, ale ty přijdou a musí odejít. I s nimi se musí žít, člověk se nesmí litovat,“ uzavírá Helena Seidlová.