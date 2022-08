Není to přitom poprvé, kdy bývalý premiér obvinil demonstranty, že jim za jejich protesty někdo platí. V polovině července soud rozhodl, že podobný výrok na adresu demonstrantů na Letné z roku 2018 nebyl pravdivý a nařídil mu se omluvit.

Během svého vystoupení Babiš mimo jiné za hlasitého troubení odpůrců a pískotu uvedl, že nejde o prezidentskou kampaň. Asi po desetiminutovém plamenném projevu plného osočování vlády ze lží a nezájmu o české občany si převzal slovo exministr Karel Havlíček.

"Vzala jsem si deštník jako obušek, kdyby se to tady náhodou servalo. Moc se mi líbí pan Havlíček, je to krásný chlap a jsem ráda, že ho vidím na vlastní oči," řekla 82letá Věra Pavlíková z Chrudimi.

"Ať mám politický názor jakýkoliv, nebudu to ventilovat řvaním a pískáním, vulgaritami nebo dokonce rvačkami. Tohle se mi prostě nelíbí, takhle by se slušní lidé chovat neměli," přisvědčil 79letý František Mach.

Zdroj: Romana Netolická

Se svými fanoušky a možná i odpůrci se setkal před 14. hodinou, měl by setrvat necelou hodinu a poté odjet do Přelouče. Babiš se svým týmem kritizuje vládu před zhruba třemi stovakmi příchozích občany na Žižkově náměstí, které je nad Širokými schody. Parkování je tam zakázáno, na místě tedy zjistíme, zda Babiš dostal povolení anebo svůj obytňák postavil na vyhrazeném místě.

Trestně stíhaný expremiér Andrej Babiš dnes při své tour napříč republikou zamířil do Lanškrouna, poté přejel do Ústí na Orlicí. Nejhustší byla atmosféra právě v Ústí, kde byla od jednoho z Babišových příznivců málem inzultována i naše reportérka. Poté byl v Vysokém Mýtě a odpoledne jel do Chrudimi.

Babiš se musí omluvit za výroky o zaplacených demonstrantech, rozhodl soud

„U všech akcí standardně vyhodnocujeme možná bezpečnostní rizika a dle nich přijímáme opatření. Jaká konkrétně budou, ale nechceme nikdy předem z taktických důvodů blíže specifikovat,“ uvedla mluvčí krajských policistů Markéta Janovská.

Krajské město Babiš vynechá a na Pardubicku navštíví pouze Lázně Bohdaneč a Přelouč. Ani v jednom z míst vedení radnice žádné větší nepokoje neočekává. „Žádná zásadní omezení pro veřejnost nevyplývají,“ ujistil velitel městské policie v Lázních Bohdaneč Petr Mikulenka.

Babiš požádal o zábor veřejného prostranství také v Přelouči, jiná opatření - jako například oddělení dvou znepřátelených táborů oplocenkami - ve městě neplánují. „Policie ani město žádná omezení pro občany nechystají,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Babišův mítink v ChrudimiZdroj: Deník/Romana Netolická

Expremiér Andrej Babiš jezdí napříč Českou republikou už od začátku léta, k potyčkám mezi jeho stoupenci a odpůrci ale dochází čím dál častěji. V pondělí 22. srpna v Kopřivnici na Novojičínsku například mladá osmadvacetiletá žena křičela na Babiše, že je lhář. Video incidentu se pak šířilo internetem.

V jihočeské Třeboni Babiše vypískali, město musel předčasně opustit kvůli údajné hrozbě atentátu. Prostesty provázely jeho mítinky i počátkem týdne ve Slezsku, kde má přitom početnou voličskou základnu. Podobně tomu bylo i v Nymburce, kde dokonce došlo k napadení jednoho z protestujících.