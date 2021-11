V babyboxu v Praze 6 našli v pondělí zdravotníci přibližně tříkilovou holčičku. Jedná se již o 227. miminko zachráněné díky jednomu z boxů pro odložené děti.

Babybox nové generace v Praze 6. | Foto: MČ Praha 6

„Je to holčička, podle odhadu záchranáře váží asi tři kila, řekla mi Lenka Kratochvílová z radnice Prahy 6. Děťátko je na cestě do nemocnice v Motole a Lenka Kratochvílová má starosti, co se zakrváceným ručníkem, který byl s holčičkou v babyboxu. Skóre holčičky versus kluci se posunulo na 124:103 ve prospěch holčiček. Děvčátko jsem pojmenoval Isabella po protagonistce projektu Babybox Zuzaně Isabelle Tornikidis, ředitelce Nadace Agrofert. Je to jeden z významných dárců babyboxů," informoval Ludvík Hess, zakladatel babyboxů.