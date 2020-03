Duchovní otec babyboxů Ludvík Hess už učinil několik pokusů, jak dostat schránku pro odložené novorozence na Žďársko. V plánech, které selhaly, bylo například umístění babyboxu u domu s pečovatelskou službou nebo u budovy hasičské zbrojnice.

Nejnovějším záměrem je instalace babyboxu u azylového Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek. „O babybox projevil zájem nový ředitel azylového domu na ulici Jiřího z Poděbrad. Pokud se mu podaří domluvit s městem, pak by se snad konečně podařilo babybox do Žďáru dostat,“ potvrdil Hess.

Všechno je na úplném začátku. Umístění zařízení, jež dává druhou šanci odloženým dětem, do Žďáru nad Sázavou bude během na dlouhou trať. „Tahle záležitost se ve Žďáře řešila už několikrát. Ječmínek je nová alternativa, která se musí prověřit a prodiskutovat,“ poznamenal žďárský starosta Martin Mrkos.

Správné řešení

„Já osobně jsem tomu nakloněný. Babybox má podle mého názoru smysl. Ale aby byl funkční, musí k tomu být vhodné podmínky. Směrodatný bude názor pediatrů a provozovatele,“ dodal. Ředitel azylového domu je přesvědčen, že jde o správné řešení. „Máme nepřetržitý provoz, takže by asi nebyl problém to zvládnout. Na všem se ale nejprve chceme domluvit s městem,“ řekl šéf Ječmínku Jiří Benáček.

Žďár je specifický tím, že nemá vlastní nemocnici. Ta je v nedalekém Novém Městě na Moravě. Před pár lety se zvažovalo, zda schránku na odložené děti neumístit právě do areálu nemocnice, kde by bylo o novorozeně nejrychleji postaráno. Proti tomu se ale postavil Ludvík Hess. „Nové Město na Moravě je příliš malé. Několikrát jsem tam byl a uvažoval jsem i o instalaci babyboxu v areálu tamní nemocnice. Ale daleko více vidím potřebu babyboxu ve Žďáře nad Sázavou,“ vysvětlil svůj postoj Hess.

Kromě Žďáru jsou ještě dvě okresní města v republice, kde babybox zatím chybí. Jsou to Tachov a Louny. „Pokud by se to ve Žďáře podařilo domluvit, mohl by tam být babybox za dva tři měsíce. Musel bych nejprve sehnat peníze na jeho výrobu, vyjde to asi na tři sta tisíc korun,“ informoval Hess.

Od roku 2006 bylo do babyboxů v České republice umístěno 202 dětí. Několika novorozencům už daly tyto schránky druhou šanci i na Vysočině.

V Jihlavě mají babybox od roku 2009. 20. září 2011 tam byla vložena asi čtrnáctidenní zdravá holčička. 9. dubna 2012 byla ve 2 hodiny 40 minut dána do schránky další holčička. A 7. srpna 2017 do jihlavského babyboxu někdo uložil chlapce.

Pět miminek

Havlíčkobrodský babybox byl nainstalován v roce 2012. Do této schránky už bylo odloženo pět miminek - tři holčičky (13. 6. 2013, 15. 9. 2013 a 26. 7. 2018), a dva kluci (20. 3. 2015 a 29. 5. 2017).

Nemocnice Pelhřimov má babybox od roku 2007. Byl zatím použit pouze jednou (18. 1. 2019), ale právě tento případ se více zapsal do povědomí veřejnosti. Nešlo totiž o novorozence, ale o skoro dva roky starého, už chodícího chlapečka. Na základě přání zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse byl tento chlapec pojmenován Karel Spěváček.

Od roku 2010 mají schránku na odložené děti i v třebíčské nemocnici. Zatím tam bylo umístěno jedno miminko, a to 24. června 2019.